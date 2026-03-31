Спутниковые снимки выявили в дельте Нила скрытое сооружение возрастом 2600 лет
Во время тестирования новой технологии, предназначенной для обнаружения структур, погребенных глубоко под землей, археологи обнаружили, что под руинами древнего города Буто в Египте расположено какое-то крупное здание — возможно, гробница или храм.
Буто, известный сегодня как Телль-эль-Фараин, расположен на северо-западе дельты Нила. Предполагается, что Буто был важным религиозным центром Нижнего Египта начиная с додинастического периода (примерно 3800-3100 годы до нашей эры) и на протяжении всего периода правления фараонов. Город продолжал существовать вплоть до ранней исламской эпохи (VII век нашей эры).
Руины Буто — один из самых сложных археологических ландшафтов Египта. Это объясняется тем, что на протяжении тысячелетий новые сооружения в этом поселении возводили поверх более старых. В результате образовался «слоеный пирог», в котором самые древние части города погребены под многочисленными слоями более поздних культурных отложений, толстыми слоями ила и грунтовыми водами.
Традиционные раскопки на таком археологическом объекте — дело сложное, трудоемкое и дорогостоящее, поэтому египетские археологи, статья которых опубликована в журнале Acta Geophysica, вместо того, чтобы копать вслепую, применили высокотехнологичный комбинированный подход с использованием спутникового радара Sentinel-1 (SAR) и электрорезистивной томографии (ERT).
Радиолокационная система SAR способна из космоса обнаруживать скрытые под растительностью и поверхностью почвы крупные объекты, причем в любую погоду и даже в таких сложных условиях, как дельта Нила.
Геофизическая технология ERT основана на разнице удельного электрического сопротивления различных материалов — глины, песка, глинобитных структур: между рядом электродов, размещенных в земле, пропускают электрический ток и измеряют разность потенциалов, что позволяет реконструировать трехмерную модель подземного слоя. Этот метод иногда называют подземной компьютерной томографией.
В рамках тестирования нового подхода исследователи просканировали один из участков поверхности на территории Буто, на котором пока не проводили раскопки.
Как показало сканирование, три верхних метра занимает слой разбитой керамики и обломков позднего римского и птолемейского периодов. Однако на глубине от трех до шести метров выявили признаки присутствия крупного архитектурного сооружения размером приблизительно 25 на 20 метров, построенного на искусственно подготовленном фундаменте.
Чтобы подтвердить верность спутниковых и геофизических данных, команда провела целенаправленные раскопки небольшого точно выбранного участка размером 10 на 10 метров и обнаружила стены, сложенные из сырцового кирпича. Основываясь на найденных при раскопках артефактах, здание датировали так называемым саисским периодом — временем правления XXVI династии (примерно 664-525 годы до нашей эры).
Среди сделанных археологами находок — многочисленные амулеты с изображением египетских божеств, таких как Исида, Гор, Таверет и Бес, а также изображения Уаджит, богини-кобры Нижнего Египта. Кроме того, археологи нашли скарабея с именем фараона Тутмоса III и амулет с изображением существа, сочетающего черты бабуина, сокола и карликового божества.
Эти ритуальные находки позволили ученым предположить, что сооружение выполняло религиозную или церемониальную функцию — возможно, это был храм, резиденция жреца или погребальный комплекс. Таким образом, благодаря новому комбинированному подходу археологи теперь могут составлять карты глубоко залегающих культурных слоев до начала раскопок, что позволяет сделать их более прицельными, заключили исследователи.
