31 марта, 15:30
Татьяна Зайцева
14

Спутниковые снимки выявили в дельте Нила скрытое сооружение возрастом 2600 лет

Во время тестирования новой технологии, предназначенной для обнаружения структур, погребенных глубоко под землей, археологи обнаружили, что под руинами древнего города Буто в Египте расположено какое-то крупное здание — возможно, гробница или храм.

Карта расположения руин древнего города Буто: (a) изображение из Google Earth; (b) расположение Буто в северо-западной части дельты Нила; (c) детальный вид участка Буто / © Acta Geophysica

Буто, известный сегодня как Телль-эль-Фараин, расположен на северо-западе дельты Нила. Предполагается, что Буто был важным религиозным центром Нижнего Египта начиная с додинастического периода (примерно 3800-3100 годы до нашей эры) и на протяжении всего периода правления фараонов. Город продолжал существовать вплоть до ранней исламской эпохи (VII век нашей эры).

Руины Буто — один из самых сложных археологических ландшафтов Египта. Это объясняется тем, что на протяжении тысячелетий новые сооружения в этом поселении возводили поверх более старых. В результате образовался «слоеный пирог», в котором самые древние части города погребены под многочисленными слоями более поздних культурных отложений, толстыми слоями ила и грунтовыми водами.

Традиционные раскопки на таком археологическом объекте — дело сложное, трудоемкое и дорогостоящее, поэтому египетские археологи, статья которых опубликована в журнале Acta Geophysica, вместо того, чтобы копать вслепую, применили высокотехнологичный комбинированный подход с использованием спутникового радара Sentinel-1 (SAR) и электрорезистивной томографии (ERT).

Радиолокационная система SAR способна из космоса обнаруживать скрытые под растительностью и поверхностью почвы крупные объекты, причем в любую погоду и даже в таких сложных условиях, как дельта Нила.

Геофизическая технология ERT основана на разнице удельного электрического сопротивления различных материалов — глины, песка, глинобитных структур: между рядом электродов, размещенных в земле, пропускают электрический ток и измеряют разность потенциалов, что позволяет реконструировать трехмерную модель подземного слоя. Этот метод иногда называют подземной компьютерной томографией.

В рамках тестирования нового подхода исследователи просканировали один из участков поверхности на территории Буто, на котором пока не проводили раскопки.

Как показало сканирование, три верхних метра занимает слой разбитой керамики и обломков позднего римского и птолемейского периодов. Однако на глубине от трех до шести метров выявили признаки присутствия крупного архитектурного сооружения размером приблизительно 25 на 20 метров, построенного на искусственно подготовленном фундаменте.

Чтобы подтвердить верность спутниковых и геофизических данных, команда провела целенаправленные раскопки небольшого точно выбранного участка размером 10 на 10 метров и обнаружила стены, сложенные из сырцового кирпича. Основываясь на найденных при раскопках артефактах, здание датировали так называемым саисским периодом — временем правления XXVI династии (примерно 664-525 годы до нашей эры).

Среди сделанных археологами находок — многочисленные амулеты с изображением египетских божеств, таких как Исида, Гор, Таверет и Бес, а также изображения Уаджит, богини-кобры Нижнего Египта. Кроме того, археологи нашли скарабея с именем фараона Тутмоса III и амулет с изображением существа, сочетающего черты бабуина, сокола и карликового божества.

Эти ритуальные находки позволили ученым предположить, что сооружение выполняло религиозную или церемониальную функцию — возможно, это был храм, резиденция жреца или погребальный комплекс. Таким образом, благодаря новому комбинированному подходу археологи теперь могут составлять карты глубоко залегающих культурных слоев до начала раскопок, что позволяет сделать их более прицельными, заключили исследователи.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
31 марта, 10:08
Игорь Байдов

На Туринской плащанице обнаружили ДНК людей, растений и животных

На полотне, которое многие католики и православные почитают как погребальный саван Иисуса Христа, ученые нашли генетический материал множества биологических видов — людей, животных, а также растений, завезенных в Европу из Америки. Результаты исследования не прояснили, а лишь умножили число вопросов вокруг происхождения одного из самых спорных христианских артефактов.

История
# ДНК
# католичество
# православие
# религия
# реликвии
# Туринская плащаница
# христианство
# церковь
31 марта, 12:11
Андрей Серегин

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.

История
# алфавит
# Кавказ
# культура
# Эфиопия
# языки
28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
