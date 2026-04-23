23 апреля, 11:20
Игорь Байдов
Археологи рассказали, что ели и пили люди бронзового века на Армянском нагорье

Международная группа исследователей изучила глиняные горшки и сосуды возрастом почти пять тысяч лет, которые относятся к куро-араксской культуре, и проанализировала химический состав органических остатков внутри древней керамики. Ученым удалось восстановить рацион жителей Закавказья бронзового века. Выяснилось, что их питание было куда разнообразнее, чем предполагалось. Кроме того, эти люди использовали смолы хвойных деревьев как ароматизаторы и, возможно, как консерванты. При этом у них не было выраженного пищевого неравенства — доступ к разнообразной пище имели все слои общества.

Сосуды, найденные во время раскопок в Карачинаре / © A. Decaix, ANR SWEED and the Mission “Boyuk Kesik” & ANR KUR(A)GAN

Куро-араксская культура — археологическая культура раннего бронзового века, существовавшая на территории Закавказья, а также в некоторых областях Ближнего Востока, включая восток Турции и север Ирана, между 4000-2000 годами до нашей эры. К началу III тысячелетия до нашей эры она стала одной из самых широко распространенных в Юго-Западной Азии. 

Представители культуры не строили городов и не создавали централизованных государств. Они жили в небольших поселениях, а основой общества были домохозяйства. Это резко отличало их от современников из Месопотамии. Там в это время формировались иерархические общества с царями и храмами.

В Закавказе, вероятно, существовал иной уклад — без явных правителей. Такой вывод сделан на основе того, что в этом регионе не находили свидетельств централизованной государственной власти и развитой дворцово-храмовой системы.

Одна из главных и самых узнаваемых черт куро-араксской культуры — керамика. Обычно черно-красная или темно-коричневая округлая посуда, или посуда с узким горлом, которую в ранний период изготавливали без декора, а позже со специфическим орнаментом. Эта керамика служит ключевым маркером распространения культуры: по ее типу и особенностям ученые прослеживают, как и в каких регионах распространялась куро-араксская культура. 

Международная группа ученых под руководством Джулио Палумби (Giulio Palumbi) из Университета Бари в Италии проанализировала 52 глиняных сосуда, датированных примерно 2800-2600 годами до нашей эры, которые ранее нашли при раскопках в азербайджанском поселении Карачинар. 

В работе исследователи применили сразу несколько методов. Они изучили форму сосудов, следы износа, технологию изготовления и провели биомолекулярный анализ органических остатков, сохранившихся на внутренних стенках древней керамики. Дополнительно сопоставили данные с растительными и животными остатками, найденными вблизи места раскопок. 

Выяснилось, что рацион жителей Закавказья был достаточно разнообразным. В него входили молочные продукты, жиры жвачных животных, продукты из фруктов и винограда, растительные масла, смолы хвойных деревьев. 

Распространение куро-араксской керамики и образцы из поселения Карачинар / © Giulio Palumbi

Анализ показал, что пищу регулярно подвергали термической обработке — часто готовили на огне в одних и тех же сосудах. Особое место в рационе занимало молоко. Люди не только пили его, но и готовили из него кисломолочные продукты, в том числе сыр, что указывает на развитые кулинарные навыки и знание технологий хранения пищи.

Отдельное внимание ученые уделили напиткам из винограда. В некоторых сосудах присутствовали следы вина. Причем не только в «парадной» посуде, но и в кухонных горшках, и в больших емкостях для хранения. 

Такое открытие указало на то, что вино не было «статусным напитком», а входило в рацион даже обычных людей. Исследователи заключили, что в куро-араксской культуре вино, скорее всего, не считали признаком высокого статуса, в отличие от месопотамских обществ, где его часто связывали с элитой. 

Также Палумби и его коллеги узнали, что иногда в вино добавляли смолы хвойных деревьев. Такие добавки могли усиливать вкус или помогать дольше сохранять напиток. 

Что касается фруктов, то, по мнению авторов исследования, их могли использовать для ароматизации и подслащивания блюд, а также, возможно, как «катализаторы» в биохимических процессах — например, при производстве сыра. 

Еще одна важная деталь связана с растением просо. Команда Палумби выявила в керамических сосудах следы пищи или напитка на основе проса, что может указывать на контакты с восточными регионами. Просо в тот период выращивали в Центральной Азии, но столь ранних подтверждений его использования в Закавказье не находили.

Исследователи также выявили различия в применении посуды. Простую одноцветную керамику чаще использовали для готовки на огне, а красно-черную — для употребления напитков и хранения продуктов на основе молока и фруктов. Такое разделение говорит о существовании в прошлом конкретных правил у представителей куро-араксской культуры.

Люди придерживались определенных норм в приготовлении и употреблении еды. Эти привычки передавались внутри общин из поколения в поколение.

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Игорь Байдов
539 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 10:46
Адель Романова

Рельеф Марса объяснили влиянием массивного спутника в прошлом

По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.

Астрономия
# космос
# марс
# планетология
# спутники Марса
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
