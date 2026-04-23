Археологи рассказали, что ели и пили люди бронзового века на Армянском нагорье

Международная группа исследователей изучила глиняные горшки и сосуды возрастом почти пять тысяч лет, которые относятся к куро-араксской культуре, и проанализировала химический состав органических остатков внутри древней керамики. Ученым удалось восстановить рацион жителей Закавказья бронзового века. Выяснилось, что их питание было куда разнообразнее, чем предполагалось. Кроме того, эти люди использовали смолы хвойных деревьев как ароматизаторы и, возможно, как консерванты. При этом у них не было выраженного пищевого неравенства — доступ к разнообразной пище имели все слои общества.

Куро-араксская культура — археологическая культура раннего бронзового века, существовавшая на территории Закавказья, а также в некоторых областях Ближнего Востока, включая восток Турции и север Ирана, между 4000-2000 годами до нашей эры. К началу III тысячелетия до нашей эры она стала одной из самых широко распространенных в Юго-Западной Азии.

Представители культуры не строили городов и не создавали централизованных государств. Они жили в небольших поселениях, а основой общества были домохозяйства. Это резко отличало их от современников из Месопотамии. Там в это время формировались иерархические общества с царями и храмами.

В Закавказе, вероятно, существовал иной уклад — без явных правителей. Такой вывод сделан на основе того, что в этом регионе не находили свидетельств централизованной государственной власти и развитой дворцово-храмовой системы.

Одна из главных и самых узнаваемых черт куро-араксской культуры — керамика. Обычно черно-красная или темно-коричневая округлая посуда, или посуда с узким горлом, которую в ранний период изготавливали без декора, а позже со специфическим орнаментом. Эта керамика служит ключевым маркером распространения культуры: по ее типу и особенностям ученые прослеживают, как и в каких регионах распространялась куро-араксская культура.

Международная группа ученых под руководством Джулио Палумби (Giulio Palumbi) из Университета Бари в Италии проанализировала 52 глиняных сосуда, датированных примерно 2800-2600 годами до нашей эры, которые ранее нашли при раскопках в азербайджанском поселении Карачинар.

В работе исследователи применили сразу несколько методов. Они изучили форму сосудов, следы износа, технологию изготовления и провели биомолекулярный анализ органических остатков, сохранившихся на внутренних стенках древней керамики. Дополнительно сопоставили данные с растительными и животными остатками, найденными вблизи места раскопок.

Выяснилось, что рацион жителей Закавказья был достаточно разнообразным. В него входили молочные продукты, жиры жвачных животных, продукты из фруктов и винограда, растительные масла, смолы хвойных деревьев.

Распространение куро-араксской керамики и образцы из поселения Карачинар / © Giulio Palumbi

Анализ показал, что пищу регулярно подвергали термической обработке — часто готовили на огне в одних и тех же сосудах. Особое место в рационе занимало молоко. Люди не только пили его, но и готовили из него кисломолочные продукты, в том числе сыр, что указывает на развитые кулинарные навыки и знание технологий хранения пищи.

Отдельное внимание ученые уделили напиткам из винограда. В некоторых сосудах присутствовали следы вина. Причем не только в «парадной» посуде, но и в кухонных горшках, и в больших емкостях для хранения.

Такое открытие указало на то, что вино не было «статусным напитком», а входило в рацион даже обычных людей. Исследователи заключили, что в куро-араксской культуре вино, скорее всего, не считали признаком высокого статуса, в отличие от месопотамских обществ, где его часто связывали с элитой.

Также Палумби и его коллеги узнали, что иногда в вино добавляли смолы хвойных деревьев. Такие добавки могли усиливать вкус или помогать дольше сохранять напиток.

Что касается фруктов, то, по мнению авторов исследования, их могли использовать для ароматизации и подслащивания блюд, а также, возможно, как «катализаторы» в биохимических процессах — например, при производстве сыра.

Еще одна важная деталь связана с растением просо. Команда Палумби выявила в керамических сосудах следы пищи или напитка на основе проса, что может указывать на контакты с восточными регионами. Просо в тот период выращивали в Центральной Азии, но столь ранних подтверждений его использования в Закавказье не находили.

Исследователи также выявили различия в применении посуды. Простую одноцветную керамику чаще использовали для готовки на огне, а красно-черную — для употребления напитков и хранения продуктов на основе молока и фруктов. Такое разделение говорит о существовании в прошлом конкретных правил у представителей куро-араксской культуры.

Люди придерживались определенных норм в приготовлении и употреблении еды. Эти привычки передавались внутри общин из поколения в поколение.

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Байдов 539 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.