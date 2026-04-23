23 апреля, 09:05
Максим Абдулаев
Макаки научились есть землю, чтобы облегчить расстройство желудка из-за фастфуда

Международная команда приматологов выяснила, что полудикие варварийские макаки в Гибралтаре регулярно едят землю. Обезьяны объедаются туристическим фастфудом, получают расстройство желудка и используют местную красную глину в качестве «Смекты» или энтеросорбента. Это не врожденный инстинкт, а социально приобретенная культурная традиция, которая передается внутри стай.

Гибралтарская макака с печеньем, оставленным туристами / © Martin Nicourt / Gibraltar Macaques Project

Геофагия (намеренное поедание земли) встречается у многих видов птиц и млекопитающих. Обычно биологи объясняют это поведение двумя причинами: животные либо восполняют дефицит минералов (например, натрия или железа), либо используют землю для нейтрализации растительных токсинов. Полудикие макаки-маготы (Macaca sylvanus) живут в Гибралтаре в специфических условиях: администрация заповедника ежедневно обеспечивает их сбалансированным кормом (овощами, фруктами и семенами). Однако обезьяны постоянно контактируют с сотнями тысяч туристов и воруют у них высококалорийную пищу.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, 600 часов наблюдали за восемью группами гибралтарских макак. Биологи фиксировали каждый случай геофагии, картографировали участки с подходящей почвы и сопоставляли частоту поедания земли с количеством съеденной естественной и туристической пищи.

Выяснилось, что гибралтарские макаки едят землю в среднем 12 раз в неделю. Опрос специалистов из 26 других мест обитания макак в Северной Африке подтвердил, что в дикой природе эти приматы почти никогда не употребляют почву. Пик поедания земли в Гибралтаре приходился на лето — период максимального наплыва туристов.

Математический анализ выявил строгую зависимость: вероятность геофагии напрямую росла вместе с количеством съеденного фастфуда (печенья, чипсов, шоколада). Гипотезу минеральной подкормки авторы исключили, так как поедание земли не зависело от беременности или периода лактации у самок. Главной причиной стал состав человеческой еды. После отлучения от груди макаки теряют фермент лактазу и не усваивают молочные продукты (например, мороженое), а обилие сахара и жиров нарушает их микрофлору. Местная красная глина (terra rossa), богатая минералами, действует как энтеросорбент — она успокаивает раздраженный кишечник и снимает симптомы диареи.

Исследователи показали, что поедание глины стало для макак культурным навыком. В 89 процентах случаев обезьяны ели землю в присутствии сородичей, а детеныши внимательно наблюдали за взрослыми. Поведенческие эксперименты, в которых биологи предлагали макакам подносы с разными видами гибралтарского грунта, выявили строгие внутригрупповые предпочтения. В то время как большинство стай выбирало красную глину, группа под названием «Apes Den» выработала специфическую традицию: ее члены целенаправленно отковыривают и жуют дорожный гудрон и асфальт из дорожных ям на своей территории. Единственная группа макак, не имеющая контактов с туристами, землю не ела вообще.

Поведенческая экология макак в Гибралтаре показывает, что антропогенное влияние не ограничивается изменением рациона животных. Человеческий фастфуд спровоцировал физиологический стресс у целой популяции приматов. В ответ на это обезьяны изобрели новую медицинскую практику и превратили ее в устойчивый социальный ритуал, передающийся из поколения в поколение.

Максим Абдулаев
132 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 10:46
Адель Романова

Рельеф Марса объяснили влиянием массивного спутника в прошлом

По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.

Астрономия
# космос
# марс
# планетология
# спутники Марса
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
