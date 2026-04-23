Макаки научились есть землю, чтобы облегчить расстройство желудка из-за фастфуда
Международная команда приматологов выяснила, что полудикие варварийские макаки в Гибралтаре регулярно едят землю. Обезьяны объедаются туристическим фастфудом, получают расстройство желудка и используют местную красную глину в качестве «Смекты» или энтеросорбента. Это не врожденный инстинкт, а социально приобретенная культурная традиция, которая передается внутри стай.
Геофагия (намеренное поедание земли) встречается у многих видов птиц и млекопитающих. Обычно биологи объясняют это поведение двумя причинами: животные либо восполняют дефицит минералов (например, натрия или железа), либо используют землю для нейтрализации растительных токсинов. Полудикие макаки-маготы (Macaca sylvanus) живут в Гибралтаре в специфических условиях: администрация заповедника ежедневно обеспечивает их сбалансированным кормом (овощами, фруктами и семенами). Однако обезьяны постоянно контактируют с сотнями тысяч туристов и воруют у них высококалорийную пищу.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, 600 часов наблюдали за восемью группами гибралтарских макак. Биологи фиксировали каждый случай геофагии, картографировали участки с подходящей почвы и сопоставляли частоту поедания земли с количеством съеденной естественной и туристической пищи.
Выяснилось, что гибралтарские макаки едят землю в среднем 12 раз в неделю. Опрос специалистов из 26 других мест обитания макак в Северной Африке подтвердил, что в дикой природе эти приматы почти никогда не употребляют почву. Пик поедания земли в Гибралтаре приходился на лето — период максимального наплыва туристов.
Математический анализ выявил строгую зависимость: вероятность геофагии напрямую росла вместе с количеством съеденного фастфуда (печенья, чипсов, шоколада). Гипотезу минеральной подкормки авторы исключили, так как поедание земли не зависело от беременности или периода лактации у самок. Главной причиной стал состав человеческой еды. После отлучения от груди макаки теряют фермент лактазу и не усваивают молочные продукты (например, мороженое), а обилие сахара и жиров нарушает их микрофлору. Местная красная глина (terra rossa), богатая минералами, действует как энтеросорбент — она успокаивает раздраженный кишечник и снимает симптомы диареи.
Исследователи показали, что поедание глины стало для макак культурным навыком. В 89 процентах случаев обезьяны ели землю в присутствии сородичей, а детеныши внимательно наблюдали за взрослыми. Поведенческие эксперименты, в которых биологи предлагали макакам подносы с разными видами гибралтарского грунта, выявили строгие внутригрупповые предпочтения. В то время как большинство стай выбирало красную глину, группа под названием «Apes Den» выработала специфическую традицию: ее члены целенаправленно отковыривают и жуют дорожный гудрон и асфальт из дорожных ям на своей территории. Единственная группа макак, не имеющая контактов с туристами, землю не ела вообще.
Поведенческая экология макак в Гибралтаре показывает, что антропогенное влияние не ограничивается изменением рациона животных. Человеческий фастфуд спровоцировал физиологический стресс у целой популяции приматов. В ответ на это обезьяны изобрели новую медицинскую практику и превратили ее в устойчивый социальный ритуал, передающийся из поколения в поколение.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
