На стенах пещер впервые нашли ДНК людей каменного века

До недавнего времени считалось, что надежно извлекать древнюю человеческую ДНК можно в основном из костей и зубов. Потом ученые научились получать ее из пещерных отложений и из некоторых предметов, которыми пользовались древние люди. Авторы нового исследования решили проверить, можно ли найти генетические следы представителей Homo на стенах, то есть непосредственно там, где они рисовали тысячи лет назад. Оказалось, что можно.

Люди начали оставлять изображения задолго до появления городов и письменности. На стенах пещер сохранились отпечатки ладоней, точки, линии, изображения животных и геометрические фигуры. Ученые до сих пор спорят, кто именно оставил эти послания — сапиенсы или, может быть, неандертальцы?

Определить автора наскального изображения напрямую крайне сложно. Стиль рисунка, техника нанесения краски и даже сюжет сами по себе не содержат уникальных биологических признаков, позволяющих установить художника. Древние мастера не оставляли подписей, а одни и те же изображения могли дополняться или изменяться разными людьми на протяжении тысячелетий. Поэтому археологам долгое время оставалось лишь реконструировать контекст создания рисунков — опираясь на датировку слоев краски, а также на орудия труда и кости, найденные рядом.

Ситуация начала меняться лишь в последние десятилетия, когда стало известно, что древняя ДНК может сохраняться не только в костях и зубах, но и в пещерных отложениях — седиментах, то есть твердых частицах, переносимых водой или воздушными потоками и постепенно накапливающихся на дне пещер. Такие отложения способны сохранять генетический материал, поскольку он оказывается быстро «запечатан» в минеральной среде.

В то же время стены оставались вне фокуса исследований. Считалось, что в отличие от пола, где осадки создают защитную среду, вертикальные поверхности слишком открыты и подвержены воздействию воздуха, влаги и температурных колебаний, которые значительно ухудшают сохранность ДНК.

Международная команда ученых из проекта First Art, возглавляемая палеогенетиком Альбой Боссомс Меса (Alba Bossoms Mesa) из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Германии, впервые показала, что на стенах пещер могут сохраняться фрагменты древней человеческой ДНК возрастом в тысячи лет. Об этом исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

С 2022 по 2025 год Меса и ее коллеги собрали микроскопические частицы краски и тонкие кальцитовые наслоения в 11 пещерах Испании и Португалии, где ранее были открыты наскальные изображения. Кальцит на стенах образуется в результате осаждения карбоната кальция из капающей или протекающей воды, насыщенной растворенными минералами. Этот минерал может покрывать пигмент, изолировать органические частицы и защищать ДНК от разрушения.

Древние художники наносили краску пальцами или ладонями. Иногда они распыляли охру через рот. Во всех этих случаях человек мог оставить мельчайшие частицы слюны, кожи или других биологических материалов. Именно на это опирались ученые, когда решили исследовать стены.

Рисунки в одной из исследуемых пещер / © Matthias Meyer

Главное открытие сделали в португальской пещере Эшкораль. На красном знаке, напоминающем точку с запятой, специалисты обнаружили фрагменты человеческой ДНК.

Пока исследователи не могут утверждать, что генетический материал принадлежал именно автору рисунка. Наличие ДНК на стене или рядом с изображением фиксирует лишь факт присутствия человека в пространстве пещеры. След мог оставить другой посетитель, который прикоснулся к изображению спустя некоторое время. Тем не менее сам факт сохранности ДНК оказался настоящей удачей.

Меса и ее коллеги также взяли образцы со стен, на которых не было рисунков (для сравнения). Оказалось, что на них тоже присутствует человеческая ДНК. Вероятно, посетители пещеры касались стен руками во время передвижения, следы этих прикосновений сохранились на протяжении тысячелетий.

Анализ выявил важную особенность. В некоторых образцах со стен ученые обнаружили только человеческую ДНК, без биологических следов животных. Обычно в пещерных отложениях генетический материал человека смешан с генетическим материалом животных, поскольку эти «следы» накапливаются в осадках вместе. В Эшкорале такой смеси практически не оказалось. Это позволило предположить, что ДНК попала на стену в результате прямого контакта человека — например, при прикосновении к поверхности или нанесении пигмента.

Полученные данные позволили узнать некоторые детали о древних посетителях пещеры. Три образца принадлежали женщинам, еще один — мужчине. Сопоставив данные с известными базами ДНК, ученые определили, что эти люди принадлежали западноевропейским популяциям охотников-собирателей, которые жили в период примерно от 5200 до 17 000 лет назад.

Из-за низкого количества и фрагментированности ДНК ее невозможно точно датировать. Однако вход в пещеру Эшкораль оказался закрыт четыре-пять тысяч лет назад. Следовательно, найденный генетический материал точно старше этого времени.

Сейчас исследователи сосредоточили свое внимание на пещерах Испании. В частности, Нерха и Ардалес, где нашли изображения, выполненные с применением охры и иных пигментов. По мнению ряда специалистов, их могли оставить неандертальцы. Если ученым удастся обнаружить рядом с рисунками неандертальскую ДНК, это станет одним из самых весомых аргументов в споре об их художественных способностях.

Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.

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Игорь Байдов 590 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.