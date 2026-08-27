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Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

Первый в истории автомобильный мост, соединяющий КНДР и Россию через реку Туманную, по всей видимости, близок к завершению. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР / © Planet

Спутниковые снимки компании Planet, сделанные в последние недели, показали, что подъездная инфраструктура к мосту на северокорейской стороне полностью завершена. Здесь уже построены таможенный комплекс и контролируемый пункт въезда, расположенные в нескольких сотнях метров от берега реки.

На российской стороне работы, напротив, продолжаются. Возводятся пограничные объекты, а строительство самой дороги еще не закончено. Уже подготовлена площадка под крупное таможенное здание и уложен гравий для будущей автотрассы, однако до открытия границы для коммерческого транспорта российский участок пока еще далек от готовности.

Переход расположен в районе реки Туманной (корейцы зовут ее Туманган) — давно существующего железнодорожного узла на северокорейско-российской границе. В советские времена через него шли крупные грузовые перевозки, однако после 1991 года объект практически утратил прежнее значение.

Ситуация изменилась в 2024 году, когда страны заключили договор о «Всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Документ содержит положение о взаимной обороне, а также предусматривает сотрудничество в самых разных сферах — от ядерных технологий до космических программ. Тогда же приняли решение о создание автомобильного моста между странами.

Новый мост способен решить давнюю проблему железнодорожного сообщения. КНДР не располагает достаточным количеством стандартизированных контейнеров ISO, из-за чего грузы приходится вручную перегружать из одного железнодорожного состава в другой. Это значительно замедляет перевозки. Полноценный автомобильный переход позволит грузовикам обходить это узкое место.

Вся трасса перехода протянется почти на пять километров, при этом непосредственно мостовая часть вместе с подъездными участками составит около километра. Корейский участок окажется длиннее российского: 581 метр против 424. Ширина сооружения — семь метров. Предусмотрены две полосы движения — по одной в каждом направлении.