Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Продовольственная безопасность — это не только вопрос достаточного количества калорий, но и обеспечение всего спектра питательных веществ, необходимых для сбалансированного рациона.

Рейтинг стран по ключевым продовольственным группам продуктов / © Visual Capitalist

На карте выше отражено, сколько из семи ключевых продовольственных групп каждая страна может обеспечить за счет собственного производства. Данные основаны на исследовании журнала Nature Food. Результат впечатляет: лишь одно государство способно полностью удовлетворить свои продовольственные потребности без импорта.

Анализ охватывает основные категории — зерновые и крахмалистые продукты, фрукты, овощи, молочную продукцию, мясо, рыбу и бобовые, — позволяя получить более полное представление о продовольственной независимости стран. Даже такие крупные аграрные державы, как США, Китай и Россия, зависят от импорта как минимум по одной из этих категорий.

Единственной страной, способной обеспечить себя всеми семью группами продуктов, является Гайана. Более того, она не просто покрывает потребности, но и производит избыточное количество крахмалистых продуктов и фруктов, выступая явным исключением на мировой карте продовольственной независимости.

Китай и Вьетнам находятся совсем рядом с этим показателем, обеспечивая себя шестью из семи категорий. Однако обе страны испытывают дефицит в производстве молочной продукции, что связано со структурными ограничениями отрасли. Даже лидеры рейтинга остаются зависимыми от импорта хотя бы по одному направлению.

Развитые страны зачастую демонстрируют более низкие показатели, чем можно было бы ожидать. Так, Канада и США покрывают лишь четыре из семи категорий. Несмотря на сильные позиции в производстве мяса, молочных продуктов и зерна, они существенно зависят от импорта фруктов и овощей.

Эта картина во многом определяется географией и климатом. В северных странах короткий вегетационный период ограничивает производство свежих продуктов. В результате даже высокоразвитые аграрные системы не способны полностью обеспечить сбалансированный рацион за счёт внутренних ресурсов.

Ближний Восток и Северная Африка стабильно входят в число наименее самодостаточных регионов. Одной из ключевых причин является нехватка водных ресурсов: на регион приходится около 6% населения мира, но менее 2% возобновляемых запасов пресной воды, что серьёзно ограничивает развитие сельского хозяйства.

Производство рыбы также остается глобальным узким местом. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на Азию приходится около 91% мировой аквакультуры. Такая концентрация приводит к тому, что многие страны зависят от импорта морепродуктов, даже если они способны самостоятельно обеспечивать себя мясом или растительной продукцией.