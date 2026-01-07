Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Кости из Марокко поставили под сомнение эволюционную историю человечества
Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.
Эволюционная история людей, с одной стороны, довольно хорошо понятна: мы можем проследить ее от момента возникновения прямохождения около семи миллионов лет назад до появления первых каменных орудий у австралопитеков и последующего возникновения рода Homo. Не так давно в Марокко нашли и самые древние кости Homo sapiens, человека нашего вида.
В то же время, отдельные важные этапы в этой истории все еще неясны. Например, по данным генетиков мы знаем, что около 800 тысяч лет назад численность людей, которые были нашими предками, вдруг резко сократилась буквально до пары тысяч размножающихся особей, что чрезвычайно близко к порогу полного вымирания (эффект «бутылочного горлышка»). Вероятно, это было связано с падением пары астероидов, мощность взрыва одного из которых оценивают в миллион мегатонн (подобная должна быть связана с серьезной «астероидной зимой»).
При этом количество находок костей людей падает настолько серьезно, что непонятно, что происходило с их эволюцией. Homo erectus после 0,8 миллионов лет встречается намного реже и только в определенных регионах, хотя до этого он существовал сотни тысяч лет подряд без серьезных изменений скелета.
По данным генетиков, где-то между 765 и 550 тысячами лет назад произошло разделение предков трех более поздних и самых продвинутых видов людей: нашего, неандертальцев и денисовцев. Все эти три вида уже по сути современные: объем мозга у них такой же или больше, чем у наших современников. Но ясно, что их предком не мог быть непосредственно Homo erectus: слишком велики различия между ними, да и генетические данные на это указывают. Значит, был какой-то вид-предшественник всех трех более поздних разумных видов.
Испанские археологи пару десятилетий назад выдвинули на роль такого вида Homo antecessor, разрозненные кости которого нашли в испанских пещерах. Проблемой было то, что полного скелета этого вида никто не видел, а без него уверенно судить о его месте в эволюции сложно. Те же элементы скелета, что сохранились — особенно зубы — были куда ближе к неандертальцам, чем к нам или денисовцам.
Теперь международная группа ученых опубликовала в журнале Nature свой анализ костей людей, живших около 773 тысяч лет назад на территории современной Касабланки, столицы Марокко, в так называемой Пещере гоминидов (Grotte à Hominidés). Хотя возраст находки определили за счет слоя, в котором обнаружили кости, датировка выглядит довольно надежной. Дело в том, что этот слой несет следы магнитной инверсии Брюнес-Матуяма. Магнитной инверсией называют моменты, когда магнитные полюса Земли меняются местами, и они довольно точно датируются. То есть теперь наука получила еще одну очень редкую возможность заглянуть в эпоху близ «бутылочного горлышка» всех предков людей, когда их число было ничтожно низким, а выживание весьма затрудненным.
Среди исследованных костей — остатки двух нижних челюстей, ряда зубов и позвонков двух взрослых особей, одна из которых была небольшой. Полного скелета нет, что серьезно затрудняет анализ. Однако и то, что есть, дало немало ценной информации. Как и у Homo antecessor, жившего в ту эпоху севернее Марокко, в Испании, кости несут и архаичные черты — например, ряд элементов нижней челюсти напоминает Homo erectus, и весьма продвинутые.
Но в то же время человек из Касабланки и Homo antecessor разные виды. Зубы марокканских находок больше напоминают зубы людей современного типа, чем неандертальцев, а зубы антесессоров — наоборот.
Авторы работы делают логичный вывод, что марокканский человек больше похож на предков хомо сапиенс, нашего вида, древнейшие известные представители которого жили на территории того же современного Марокко на 450 тысяч лет позже, чем те, кого нашли в Касабланке. Исследователи напомнили, что все древние — ранее 90 тысяч лет — находки, уверенно относимые к чистым Homo sapiens сделаны либо в Африке, либо в Азии рядом с Суэцким перешейком.
Поэтому, считают они, более вероятно, что наш вид возник в Африке, от африканского же вида-предшественника. Нельзя исключать, что та же форма людей мигрировала через Гибралтар в Испанию и эволюционировала там в популяцию Homo antecessor, потомками которой стали человек гейдельбергский и его потомки поздние неандертальцы.
В 1892 году американский астроном Эдвард Эмерсон Барнард увидел рядом с Венерой яркую звезду. Позже светило словно растворилась в небе, породив множество гипотез. Загадка «исчезнувшей звезды» более века волновала астрономов, пока группа американских исследователей, наконец, ее не разгадала.
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
В 1892 году американский астроном Эдвард Эмерсон Барнард увидел рядом с Венерой яркую звезду. Позже светило словно растворилась в небе, породив множество гипотез. Загадка «исчезнувшей звезды» более века волновала астрономов, пока группа американских исследователей, наконец, ее не разгадала.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Июля, 2014
Как работают солнечные батареи
31 Августа, 2016
Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?
7 Января, 2017
Окситоцин: молекула любви
8 Июня, 2017
Мы — внеземного происхождения?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии