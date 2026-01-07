Кости из Марокко поставили под сомнение эволюционную историю человечества 

Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.

Эволюционная история людей, с одной стороны, довольно хорошо понятна: мы можем проследить ее от момента возникновения прямохождения около семи миллионов лет назад до появления первых каменных орудий у австралопитеков и последующего возникновения рода Homo. Не так давно в Марокко нашли и самые древние кости Homo sapiens, человека нашего вида.

В то же время, отдельные важные этапы в этой истории все еще неясны. Например, по данным генетиков мы знаем, что около 800 тысяч лет назад численность людей, которые были нашими предками, вдруг резко сократилась буквально до пары тысяч размножающихся особей, что чрезвычайно близко к порогу полного вымирания (эффект «бутылочного горлышка»). Вероятно, это было связано с падением пары астероидов, мощность взрыва одного из которых оценивают в миллион мегатонн (подобная должна быть связана с серьезной «астероидной зимой»).

При этом количество находок костей людей падает настолько серьезно, что непонятно, что происходило с их эволюцией. Homo erectus после 0,8 миллионов лет встречается намного реже и только в определенных регионах, хотя до этого он существовал сотни тысяч лет подряд без серьезных изменений скелета.

По данным генетиков, где-то между 765 и 550 тысячами лет назад произошло разделение предков трех более поздних и самых продвинутых видов людей: нашего, неандертальцев и денисовцев. Все эти три вида уже по сути современные: объем мозга у них такой же или больше, чем у наших современников. Но ясно, что их предком не мог быть непосредственно Homo erectus: слишком велики различия между ними, да и генетические данные на это указывают. Значит, был какой-то вид-предшественник всех трех более поздних разумных видов.

Испанские археологи пару десятилетий назад выдвинули на роль такого вида Homo antecessor, разрозненные кости которого нашли в испанских пещерах. Проблемой было то, что полного скелета этого вида никто не видел, а без него уверенно судить о его месте в эволюции сложно. Те же элементы скелета, что сохранились — особенно зубы — были куда ближе к неандертальцам, чем к нам или денисовцам.

Теперь международная группа ученых опубликовала в журнале Nature свой анализ костей людей, живших около 773 тысяч лет назад на территории современной Касабланки, столицы Марокко, в так называемой Пещере гоминидов (Grotte à Hominidés). Хотя возраст находки определили за счет слоя, в котором обнаружили кости, датировка выглядит довольно надежной. Дело в том, что этот слой несет следы магнитной инверсии Брюнес-Матуяма. Магнитной инверсией называют моменты, когда магнитные полюса Земли меняются местами, и они довольно точно датируются. То есть теперь наука получила еще одну очень редкую возможность заглянуть в эпоху близ «бутылочного горлышка» всех предков людей, когда их число было ничтожно низким, а выживание весьма затрудненным.

Среди исследованных костей — остатки двух нижних челюстей, ряда зубов и позвонков двух взрослых особей, одна из которых была небольшой. Полного скелета нет, что серьезно затрудняет анализ. Однако и то, что есть, дало немало ценной информации. Как и у Homo antecessor, жившего в ту эпоху севернее Марокко, в Испании, кости несут и архаичные черты — например, ряд элементов нижней челюсти напоминает Homo erectus, и весьма продвинутые.

Находки из пещеры в Касабланке могли бы претендовать на статус нового вида, будь они более полными или содержащими сохранившуюся ДНК / © Jean-Jacques Hublin

Но в то же время человек из Касабланки и Homo antecessor разные виды. Зубы марокканских находок больше напоминают зубы людей современного типа, чем неандертальцев, а зубы антесессоров — наоборот.

Авторы работы делают логичный вывод, что марокканский человек больше похож на предков хомо сапиенс, нашего вида, древнейшие известные представители которого жили на территории того же современного Марокко на 450 тысяч лет позже, чем те, кого нашли в Касабланке. Исследователи напомнили, что все древние — ранее 90 тысяч лет — находки, уверенно относимые к чистым Homo sapiens сделаны либо в Африке, либо в Азии рядом с Суэцким перешейком.

Поэтому, считают они, более вероятно, что наш вид возник в Африке, от африканского же вида-предшественника. Нельзя исключать, что та же форма людей мигрировала через Гибралтар в Испанию и эволюционировала там в популяцию Homo antecessor, потомками которой стали человек гейдельбергский и его потомки поздние неандертальцы.

