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Изучение процесса потоотделения перевернуло традиционное представление о нем
При нормальной терморегуляции для организма человека естественным является потоотделение — физиологический процесс. Однако, вопреки распространенному мнению, что «пот льет ручьем» или «на лбу выступают капли пота», выделяемая жидкость скапливается на поверхности кожи совсем иначе.
Особенности процесса изучили американские исследователи. В статье, опубликованной в журнале Journal of the Royal Society Interface, они описали результаты микро- и макромасштабного многометодного исследования динамики потоотделения у человека.
Исследователи использовали, в частности, камеры для обнаружения излучения в средневолновом инфракрасном диапазоне (длины волн от трех до восьми микрометров). Средневолновые инфракрасные линзы обладают высокой чувствительностью к перепадам температуры, что дает более четкие изображения. Также ученые применяли объективы OCT (Optical Coherence Tomography), которые используют в медицине для создания трехмерных изображений тканей с помощью оптической когерентной томографии.
В эксперименте участвовали шестеро добровольцев — молодых и здоровых мужчин и женщин. У них вызывали потоотделение и анализировали процесс по выступившему поту на лбу.
Участники надевали специальные костюмы, пропитанные влагой, и, укутавшись в электроодеяла (с водонепроницаемым слоем между ним и костюмом), сидели на массажных креслах. Далее ученые нагревали одеяла до 47 градусов, заставляя испытуемых потеть. Затем они охлаждались, отдыхали и снова испытывали приливы тепла.
Потоотделение начиналось спустя 15 минут, а полностью пот испарялся с кожи через 17 минут после охлаждения кожи. Полностью пропитав роговой слой клеток, он скапливался на поверхности, но не в виде капелек, как принято считать.
Вместо этого жидкость, выделяемая потовыми железами, оседала в порах. Накапливаясь, она собиралась в лужицы, похожие на мениски линзы в оптике (обе поверхности которой искривлены в одну и ту же сторону), пока не покрывала пленкой всю кожу. При испарении она оставляла после себя слой соли, который при повторном тепловом воздействии дал поту быстрее впитаться в эпидермис.
Изучение терморегуляции человеческого тела может быть полезным при производстве уходовой косметики (как увлажняющих, так и солнцезащитных кремов), спортивной одежды и в медицине для поддержания здоровья кожи. Возможно даже, как отметили ученые, эти знания послужат для разработки портативных датчиков для клинической диагностики специфических заболеваний.
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