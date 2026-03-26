Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.

Распознавание эмоций — сложный процесс, критически важный для успешного социального взаимодействия. У людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) он может быть затруднен из-за особенностей сенсорного, моторного и социального профиля. При этом если восприятие эмоций по лицу и голосу изучено относительно хорошо, то распознавание эмоций по движениям тела (по походке, наклону головы, позе или жестам) — значительно менее исследованная область.

В одних работах авторы указывали на существенное снижение способности распознавать эмоции по движениям при РАС, в других отмечали, что разница между аутичными и нормотипичными участниками экспериментов была минимальной.

Чтобы систематизировать накопленные данные, ученые из Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ изучили базы данных PubMed и ScienceDirect и отобрали 16 публикаций, в которых сравнивалось восприятие эмоций по движениям у аутичных и неаутичных людей. В общей сложности выборка охватила более 1300 детей и взрослых. В центре внимания оказались три ключевых методологических аспекта: экспериментальные задачи, характеристики стимулов и виды контрольных заданий. Результаты опубликованы в журнале Research in Autism.

Анализ показал, что результаты исследований напрямую зависят от экспериментального задания. Всего было выявлено семь различных типов задач, но в большинстве работ использовались лишь два из них. В задачах, в которых нужно вербально описывать эмоции, аутичные участники стабильно показывали более низкие результаты. В более структурированных заданиях, например при оценке интенсивности эмоции или сопоставлении эмоциональных состояний между собой, различия между группами часто исчезали. В ряде задач аутичные участники демонстрировали равные или даже более точные результаты.

Авторы отмечают, что используемый в экспериментах набор эмоций оказался слишком узким для обобщений, а сравнение с контрольными заданиями указало на трудности не с обработкой движения или эмоций по отдельности, а именно с извлечением эмоционального смысла из движения.

«Мы видим, что трудности проявляются не всегда и не во всех условиях. Это говорит о том, что речь идет не об универсальном дефиците, а о высокой чувствительности к формату задач. Тип задания, степень структурированности инструкции, необходимость вербализации, методический дизайн эксперимента — все это влияет на результаты исследования», — отмечает автор работы Елена Гаврилова, младший научный сотрудник Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия.

«Вопрос нужно формулировать иначе: не “могут ли аутичные люди распознавать эмоции по движению”, а “при каких условиях возникают различия и почему”», — подчеркивает исследовательница.

На основе проведенного анализа авторы разработали методологические рекомендации, которые помогут сделать исследования в этой области более согласованными и информативными. В частности, предлагается провести прямое сравнение разных экспериментальных задач в рамках одного исследования, выработать стандарт стимулов и методик, более широко применять нейрофизиологические методы, открытые данные и воспроизводимые дизайны. Такие шаги помогут перейти от разрозненных результатов к целостному пониманию того, как люди с РАС воспринимают эмоции и как эти знания использовать в образовании, клинической практике и технологиях поддержки.

