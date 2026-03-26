Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС
Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.
Распознавание эмоций — сложный процесс, критически важный для успешного социального взаимодействия. У людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) он может быть затруднен из-за особенностей сенсорного, моторного и социального профиля. При этом если восприятие эмоций по лицу и голосу изучено относительно хорошо, то распознавание эмоций по движениям тела (по походке, наклону головы, позе или жестам) — значительно менее исследованная область.
В одних работах авторы указывали на существенное снижение способности распознавать эмоции по движениям при РАС, в других отмечали, что разница между аутичными и нормотипичными участниками экспериментов была минимальной.
Чтобы систематизировать накопленные данные, ученые из Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ изучили базы данных PubMed и ScienceDirect и отобрали 16 публикаций, в которых сравнивалось восприятие эмоций по движениям у аутичных и неаутичных людей. В общей сложности выборка охватила более 1300 детей и взрослых. В центре внимания оказались три ключевых методологических аспекта: экспериментальные задачи, характеристики стимулов и виды контрольных заданий. Результаты опубликованы в журнале Research in Autism.
Анализ показал, что результаты исследований напрямую зависят от экспериментального задания. Всего было выявлено семь различных типов задач, но в большинстве работ использовались лишь два из них. В задачах, в которых нужно вербально описывать эмоции, аутичные участники стабильно показывали более низкие результаты. В более структурированных заданиях, например при оценке интенсивности эмоции или сопоставлении эмоциональных состояний между собой, различия между группами часто исчезали. В ряде задач аутичные участники демонстрировали равные или даже более точные результаты.
Авторы отмечают, что используемый в экспериментах набор эмоций оказался слишком узким для обобщений, а сравнение с контрольными заданиями указало на трудности не с обработкой движения или эмоций по отдельности, а именно с извлечением эмоционального смысла из движения.
«Мы видим, что трудности проявляются не всегда и не во всех условиях. Это говорит о том, что речь идет не об универсальном дефиците, а о высокой чувствительности к формату задач. Тип задания, степень структурированности инструкции, необходимость вербализации, методический дизайн эксперимента — все это влияет на результаты исследования», — отмечает автор работы Елена Гаврилова, младший научный сотрудник Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия.
«Вопрос нужно формулировать иначе: не “могут ли аутичные люди распознавать эмоции по движению”, а “при каких условиях возникают различия и почему”», — подчеркивает исследовательница.
На основе проведенного анализа авторы разработали методологические рекомендации, которые помогут сделать исследования в этой области более согласованными и информативными. В частности, предлагается провести прямое сравнение разных экспериментальных задач в рамках одного исследования, выработать стандарт стимулов и методик, более широко применять нейрофизиологические методы, открытые данные и воспроизводимые дизайны. Такие шаги помогут перейти от разрозненных результатов к целостному пониманию того, как люди с РАС воспринимают эмоции и как эти знания использовать в образовании, клинической практике и технологиях поддержки.
Австралийские власти когда-то сжигали целые колонии летучих лисиц, считая их опасными вредителями. Но авторы нового исследования пришли к выводу, что эти животные, которых ранее связывали с распространением коронавирусов, каждый год способствуют появлению десятков миллионов новых деревьев и приносят экономике Австралии сотни миллионов долларов в год.
В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.
Возвышающиеся среди равнины ветряки, по-видимому, кажутся самцам летучих мышей подходящим элементом ландшафта, чтобы петь там брачные песни и привлекать самок. Такое поведение — причина гибели летучих мышей в зоне ветрогенераторов, пришли к выводу авторы нового исследования.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
30 Января, 2021
«Желтая угроза»: синофобия и коронавирус
28 Апреля, 2014
Бесполезные рудименты человеческого тела
6 Декабря, 2021
Изменения климата и языковое разнообразие
16 Апреля, 2013
«Вашингтонская карусель»: НЛО над столицей
