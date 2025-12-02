Опасная мода: почему корсеты и утягивающее белье могут навредить здоровью

В погоне за идеальным силуэтом многие готовы часами носить утягивающее белье и корсеты, даже не подозревая, что временная красота может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Сдавленные ребра, смещенные внутренние органы, нарушенное кровообращение — вот лишь часть последствий, к которым способно привести постоянное стремление к «идеальной» фигуре. Эксперт Пермского Политеха пояснил, как именно они влияют на организм.

Эпоха бодипозитива сменяется новой эстетикой — худобой и строгим силуэтом. Корсеты, моделирующие боди и колготы стали ее главными символами. Тренд диктуют соцсети, в то же время желание соответствовать новому идеалу — подтянутой и визуально уменьшенной фигуре — лишь растет. Современный идеал красоты вновь делает нормой постоянную работу над силуэтом, отодвигая на второй план здоровье и принципы безусловного принятия.

По словам эксперта, компрессионный эффект, сохраняющийся в течение длительного времени, может провоцировать множество физиологических изменений, которые создают предпосылки для развития различных заболеваний.

Корсеты

— Современные корсеты существенно отличаются от жестких из прошлого. Если исторические модели создавались из китового уса и металлических пластин, буквально деформируя скелет, то сегодняшние изделия используют эластичные материалы и более щадящие конструкции. Однако даже новые технологии не исключают системного воздействия на организм при длительном и сверхдлительном ношении, — объяснил Сергей Солодников, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук.

Речь идет о декоративных корсетах с сильной утяжкой, которые при долгой носке вызывают проблемы со здоровьем. Максимальное время — не более шести часов в день с перерывами. Не стоит надевать их каждый день, так как это негативно сказывается на организме. Их также не нужно путать с медицинскими, которые создаются с учетом анатомических особенностей тела и назначаются врачом. Однако даже их нельзя бесконтрольно носить, необходимо следовать всем предписаниям доктора.

По словам эксперта ПНИПУ, долгое пребывание в корсете деформирует нижние отделы легких и сдавливает диафрагму, ограничивая дыхательную функцию. Это может провоцировать поверхностное дыхание, которое при физических нагрузках вызывает кислородное голодание — гипоксию. Недостаток кислорода нарушает обменные процессы, прежде всего в центральной нервной системе, что может привести к серьезным последствиям — от обмороков до нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, включая риск инфаркта.

— Проблемы с дыханием и кровообращением — не единственная опасность. Серьезному риску также подвергается пищеварительная система, когда корсет механически сдавливает органы брюшной полости. Его ношение может мешать здоровой работе кишечника, из-за чего пища дольше остается в тех отделах, где происходят процессы брожения. Это вызывает раздражение желудка, приводит к запорам и изменению микрофлоры, что может способствовать развитию различных заболеваний — от патологий печени до психических расстройств, — добавил ученый ПНИПУ.

По словам эксперта, длительное ношение корсета — более шести часов — вызывает системные нарушения в организме: от ослабления мышц спины и до ущемления нервов. Он не повреждает нервы и сосуды напрямую, но может привести к цепной реакции: ослабление мышечной системы ведет к нарушению осанки, что вызывает неврологические осложнения. При использовании утягивающего корсета важно учитывать не только его потенциальное воздействие на осанку, но и непосредственное влияние на кожные покровы — могут появиться покраснения, ссадины, волдыри или мозоли.

Боди

Еще одним модным трендом стало ношение утягивающего белья — боди. Эти изделия пользуются популярностью благодаря способности мгновенно корректировать фигуру, создавая гладкий силуэт под облегающей одеждой. Производители предлагают разнообразные модели — от эластичных повседневных вариантов до сложных конструкций с косточками и системой застежек.

Очень важно обращать внимание на размер и посадку. Оно должно облегать тело, но не сдавливать. Если размер будет слишком большим — вещь будет топорщиться и терять форму. Если выбрать слишком маленький размер, появится дискомфорт, а ткань будет морщиться и тянуться, пережимая мышцы. Необходимо помнить, что за неправильной моделью и длительным временем носки могут скрываться серьезные риски для здоровья.

Как отметил Солодников, воздействие на органы малого таза женщин напрямую практически минимально, природой предусмотрено, что растущий плод смещает органы при беременности и это физиологично. Однако, несмотря на приспособленность тела, боди все равно может оказать негативное влияние на организм — особенно если у девушки узкий таз или имеются другие патологии или заболевания — его ношение может усугубить ситуацию.

— К сожалению, в угоду моде, некоторые могут носить боди очень длительное время. Из-за этого может произойти смещение матки, нарушение цикла, ослабление мышц тазового дна или возникновение хронических тазовых болей. Важно понимать, что медицинское утягивающее белье не несет за собой таких последствий при соблюдении всех рекомендаций, — пояснил эксперт Пермского Политеха.

Боди так же, как и корсеты, могут влиять на лимфатическую систему. Плотная ткань создает компрессию в ключевых зонах — паховой области и подмышечных впадинах, где расположены крупные лимфатические узлы. Это нарушает естественный отток лимфы, вызывая застойные явления. При длительном ношении может развиться лимфостаз, проявляющийся отечностью и ухудшением детоксикационной функции организма.

В отличие от медицинского компрессионного трикотажа, который распределяет давление дозированно, обычное корректирующее белье часто пережимает сосуды неравномерно, особенно при неправильном подборе размера или более 4-6 часов непрерывного использования.

Колготы

Аналогичные риски могут возникать и при ношении корректирующих колготок, которые также создают компрессию в области таза и ног. Колготки, особенно утягивающие, представляют собой плотное трикотажное изделие, оказывающее равномерное или зональное давление для моделирования силуэта. Очень важно правильно подобрать размер, ориентируясь не только на рост, но и на обхват бедер и талии. Что касается времени ношения, то, как и в случае с другим корректирующим бельем, не рекомендуется использовать их дольше 6-8 часов в день, обязательно снимая на ночь и давая телу отдых для восстановления нормальной микроциркуляции и лимфотока.

— Колготы создают градиентное давление, которое максимально в области лодыжки, уменьшается примерно на 30% на верхней трети голени и становится минимальным на бедрах для поддержания физиологичного кровотока снизу вверх. . Однако при нарушении этого принципа, например, при выборе колгот с сильной утягивающей коррекцией в области живота и бедер, может возникнуть избыточное давление, способное сужать артерии и ухудшать питание тканей. Это проявляется такими симптомами, как онемение, ощущение холода, бледность кожи, а постоянное сдавливание способно приводить к микротравмам и раздражению кожи, — пояснил Солодников.

Не стоит путать их с медицинскими компрессионными колготами, которые назначаются врачом, производятся со строго дозированным градуированным давлением и предназначены для лечения и профилактики конкретных заболеваний.

По словам эксперта, кроме физиологических рисков, ношение таких колготок часто сопряжено с бытовым дискомфортом: в жаркую погоду синтетические материалы создают «парниковый эффект», повышая риск размножения бактерий и развития кожных реакций. Также важно учитывать, что существуют строгие медицинские противопоказания, включая заболевания артерий и нейропатию. Самостоятельный выбор без консультации доктора может не только свести пользу на нет, но и причинить вред здоровью.

