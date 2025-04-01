О мероприятии

Правда ли, что на биотехе можно заработать миллиарды? Как компании находят золотые ниши на рынке биотехнологий? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат химических наук Илья Евгеньевич Ясный.

Лектор расскажет, как устроено финансирование разработки лекарств. Слушатели разберутся, кто инвестирует в биотех и как инвестор оценивает проекты по разработке лекарств. Выяснят, есть ли возможность на этом заработать простому человеку. Обсудят, как отличить перспективную компанию от провальной.