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Лекция
6+
Космическое пчеловодство: подходы к управлению движением роя спутников

Слушатели узнают, что из себя представляет рой спутников и как им управлять.

Твой сектор космоса
3 апреля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1

О мероприятии

На все аспекты нашей жизни влияют тенденции, и космонавтика — не исключение. Вместе с трендом на уменьшение размера спутников сейчас активно развивается направление групповых полетов малых космических аппаратов. То есть когда несколько спутников располагаются на небольших относительных расстояниях и решают единую прикладную или научную задачу.

Если число аппаратов в группе составляет десятки или даже сотни, и нет жестких требований к относительным траекториям, кроме их ограниченности, то такая космическая система может определяться как рой. Но важно понимать, как ими управлять. Существует ряд подходов к управлению движением роем малых спутников с учетом их коммуникационных и аппаратных особенностей. Об этом расскажет кандидат физико-математических наук Данил Иванов.

Расписание
3
Четверг
Апрель 2025
ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1

3 минуты назад
Александр Речкин
1
# космос
# спутники
# технологии
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