Слушатели узнают, что из себя представляет рой спутников и как им управлять.

О мероприятии

На все аспекты нашей жизни влияют тенденции, и космонавтика — не исключение. Вместе с трендом на уменьшение размера спутников сейчас активно развивается направление групповых полетов малых космических аппаратов. То есть когда несколько спутников располагаются на небольших относительных расстояниях и решают единую прикладную или научную задачу.



Если число аппаратов в группе составляет десятки или даже сотни, и нет жестких требований к относительным траекториям, кроме их ограниченности, то такая космическая система может определяться как рой. Но важно понимать, как ими управлять. Существует ряд подходов к управлению движением роем малых спутников с учетом их коммуникационных и аппаратных особенностей. Об этом расскажет кандидат физико-математических наук Данил Иванов.



Расписание ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация