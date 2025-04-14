О мероприятии

«Сорок веков смотрят на нас с высоты этих пирамид», — сказал Наполеон. И ошибся, приуменьшив число минувших столетий.

Сегодня историки знают об этой удивительной цивилизации куда больше великого полководца. Например, понимают, почему лучшим подарком для древнего египтянина была гробница, и это уже не кажется проявлением пессимизма, а совсем наоборот.

Тем не менее, Древний Египет остается буквально воплощением тайны, ведь сама логика жизни его обитателей радикально отличается от сегодняшней. Мумии не дадут соврать. И как соврать на суде Осириса? Ведь там все просто — или вечное блаженство, или человека без остатка поглотит чудовище с головой крокодила. Такая альтернатива задавала абсолютно уникальные параметры египетской цивилизации.

Расписание проспект Мира, 123Б Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация