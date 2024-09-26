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Лекция
16+
Можно ли вылечить ВИЧ-инфекцию?

Слушатели узнают о перспективах создания вакцины против ВИЧ.

Парк «Зарядье»
10 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Доктор биологических наук Марина Ридовна Бобкова расскажет о происхождении ВИЧ, истории создания средств лечения ВИЧ-инфекции, возможностей и ограничений антиретровирусной терапии, состояния вопроса о создании препаратов для функционального излечения и эрадикации ВИЧ, а также кратко перспективы создания вакцины против ВИЧ.

Расписание
10
Четверг
Октябрь 2024
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

10 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# ВИЧ
# медицина
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