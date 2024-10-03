О мероприятии

Были ли наши предки «благородными дикарями», любящими друг друга и всех вокруг? Или они, злобно зыркая глазами, хищно рыскали по округе в поисках очередной жертвы? Как часто предки дрались?

О том, что такое агрессия и какая она бывает, чем вызывается и контролируется, что делать с агрессией и можно ли ее убрать расскажет российский палеоантрополог Станислав Дробышевский. Слушатели узнают, правда ли, что человек единственное существо, убивающее себе подобных. Лектор расскажет, как агрессивность менялась от древнейших времен до наших дней и как она повлияла на эволюцию.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация