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Лекция
16+
Разработка нейроинтерфейсов

Участники мероприятия узнают о создании нейроинтерфейсов.

Нейрокампус
10 октября, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Улица Островитянова, 1, стр. 10

О мероприятии

В прикладных научных разработках приходится учитывать гораздо больше факторов, чем в исследованиях для фундаментальной науки. С какими нюансами приходится сталкиваться и какой логикой стоит руководствоваться, чтобы разработки были кому-то нужны, расскажет руководитель лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ кандидат биологических наук Василий Попков.

Расписание
10
Четверг
Октябрь 2024
Улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Улица Островитянова, 1, стр. 10

4 минуты назад
Александр Речкин
1
# биология
# нейроинтерфейсы
# технологии
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