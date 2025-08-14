О мероприятии

Наука позволяет разбираться в устройстве Вселенной, но требует использовать идеи и понятия, которые часто противоречат здравому смыслу. Так происходит, когда люди выходят за рамки житейского опыта.

Оказывается, что при изучении Вселенной необходимо выйти за границы интуиции, которая сформирована в мире медленного движения, слабых полей и ограниченного масштаба. Попытки распространить интуицию за пределы привычного мира приводят к противоречиям и мешают понимать, к примеру, устройство атома и структуру Вселенной.

Если представления, сформированные обыденным опытом, имеют ограниченную применимость, то чем руководствоваться и как не сбиться с пути в условиях потери наглядности?

Впечатляющим образом, потеря наглядности не стала непреодолимым препятствием. Познание за пределами непосредственного опыта возможно. Его успех выражается в предсказательной силе фундаментальных физических теорий, с которыми люди научились работать в рамках их собственной логики, даже если некоторые «очевидные» вопросы остаются без ответов. Об этом расскажут доктор физико-математических наук Алексей Семихатов и кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.

Расписание ﻿Измайловское ш., 71, корпус 2Б Москва 19:00 Купить