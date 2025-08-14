  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Вселенная за пределами здравого смысла

Слушатели узнают, как возможно познание за пределами непосредственного опыта.

Medio Modo
21 сентября, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Москва ﻿Измайловское ш., 71, корпус 2Б

О мероприятии

Наука позволяет разбираться в устройстве Вселенной, но требует использовать идеи и понятия, которые часто противоречат здравому смыслу. Так происходит, когда люди выходят за рамки житейского опыта.

Оказывается, что при изучении Вселенной необходимо выйти за границы интуиции, которая сформирована в мире медленного движения, слабых полей и ограниченного масштаба. Попытки распространить интуицию за пределы привычного мира приводят к противоречиям и мешают понимать, к примеру, устройство атома и структуру Вселенной.

Если представления, сформированные обыденным опытом, имеют ограниченную применимость, то чем руководствоваться и как не сбиться с пути в условиях потери наглядности?

Впечатляющим образом, потеря наглядности не стала непреодолимым препятствием. Познание за пределами непосредственного опыта возможно. Его успех выражается в предсказательной силе фундаментальных физических теорий, с которыми люди научились работать в рамках их собственной логики, даже если некоторые «очевидные» вопросы остаются без ответов. Об этом расскажут доктор физико-математических наук Алексей Семихатов и кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.

Расписание
21
Воскресенье
Сентябрь 2025
﻿Измайловское ш., 71, корпус 2Б Москва
19:00
Купить
Адрес

﻿Измайловское ш., 71, корпус 2Б

14 августа, 12:56
Александр Речкин
2
# вселенная
# космос
# физика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 августа, 10:56
Юлия Трепалина

Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины

Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.

Биология
# дельфины
# игровое поведение
# интеллект китообразных
# китообразные
# киты
# поведение животных
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
13 августа, 21:37
Адель Романова

Ученые объяснили «ошибочность» данных о фитопланктоне на экзопланете K2-18b

После наблюдений за покрытой океаном экзопланетой K2-18b с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» возникло предположение, что в ее атмосфере выделяется диметилсульфид — продукт жизнедеятельности морского фитопланктона и некоторых бактерий. Теперь ученые заподозрили, что этот вывод может оказаться последствием неверной интерпретации данных.

Астрономия
# James Webb Space Telescope
# K2-18b
# внеземная жизнь
# космос
# экзопланеты
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
12 августа, 08:17
Адель Романова

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.

Астрономия
# Венера
# импактная гипотеза
# космос
# луны
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Не только клещи: семь опасных насекомых России

    14 августа, 13:05

  2. Ученые выяснили, как растения пережили вулканическую катастрофу 110 миллионов лет назад

    14 августа, 12:15

  3. Биологи предложили создать зубную пасту на основе человеческих волос

    14 августа, 11:17

  4. Новая отечественная разработка потенциально сделает аккумуляторы мощнее

    14 августа, 11:02
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Krlmn Gdbm
47 минут назад
Николай, это теория. Причем что математическая, а не реальная. На деле нет никаких ни чёрных, ни зелёных дыр.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Krlmn Gdbm
49 минут назад
Звучит как будто учёному не хватает излучения от источника. Ради чего один грамм посылать? Чтобы за дорого получить фото? Каким образом этот грамм

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

1 2
2 часа назад
Очень круто, настоящий прорыв! Теперь нужно наладить выпуск установок для ионной обработки

Ионная обработка сделает имплантаты «невидимыми» для иммунитета

Радмир Хасанов
2 часа назад
Слова осьминога перед этим: "Камеру убери, здесь съемка запрещена"

Гигантский осьминог снял уникальное видео, забрав камеру у дайвера  

Сергей Т
3 часа назад
Оказывается смена пола не противоречит естественным природным процессам. 🤔

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Сергей Т
3 часа назад
С нетерпением ждём доступность вживления. 🤖

OpenAI проинвестирует разработку нейрочипов для конкуренции с Neuralink Маска

Александр Березин
4 часа назад
1, "Это в первые100 млн лет существования-то? В вашей статье дан именно такой срок замедления вращения" Там дан срок замедления вращения с текущей

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Maria
4 часа назад
🤣🤣🤣 Его же забрали. Он прилетел домой.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Владимир Байбиков
7 часов назад
Всё, что распространяется директивно, по приказу "сверху", а не в результате честной конкуренции, оказывается ужасным (согласен с ув. Антоновым).

РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*

Таракан Луи
15 часов назад
Николай, ну то есть с картошкой не сложилось у него и решил в кино податься ? Хитрый жук

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Имя Фамилия
16 часов назад
Гы-гы-гы. Не поможет. :-)))) Там вообще своя экономика. Когда в весеннюю жару батареи продолжают жарить на полную - это потому что комунальщикам нужно

Разработка российских ученых может сократить расходы городского теплоснабжения на 12% в год

Николай Шелехов
17 часов назад
Таракан, снимается в дичи категории Б. Ведь на Марсе нет возможности делать фуллконтент

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Николай Шелехов
17 часов назад
Серега, конечно, ведь каменные планеты выглядят по-разному и на Марс не летают 50 лет и настоящих снимков с Марса конечно же не жопой жуй

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Николай Шелехов
17 часов назад
Алексей, а откуда ветра на Юпитере в отсутствии воздуха?

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
20 часов назад
"никакой связи между психопатией и низким уровнем эмпатии нет." - ну разумеется, иначе диагноз "психопатия" пришлось бы ставить всем, например, кто

Психологи опровергли отсутствие эмпатии у психопатов

Sam Dowson
20 часов назад
Оправдание притянуто за уши. Телеграм - помойка всяких надувал, которые не звонят, а пишут. Вотс апп вообще сделал звонки от незнакомых беззвучными.

РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*

ulogin_vkontakte_36459212
21 час назад
На Ютубе встретил несколько роликов. Там человекоподобные роботы дерутся на ринге. Место действия - Китай. В комментариях пишут, что уже давно идут

Сан-Франциско стал ареной «подпольных» поединков человекоподобных роботов

Николай Цыгикало
21 час назад
Сергей, непонятно только, как эта сетка прекратит работу спутника. На мой взгляд, как-то за уши притянуто в плане противоспутникового оружия. А

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Dmitrij D
21 час назад
США земли мало теперь гегемония луны? Немного ли они хотят.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Сергей Т
22 часа назад
Николай, если пулькой, то это уже оружие. А так, если что, просто мусоросборщик.

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно