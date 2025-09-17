Слушатели узнают о том, как в словарь приходят новые слова и как его покидают устаревшие.

О мероприятии

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Анна Пестова расскажет про принципы создания толковых словарей — от знаменитого однотомника С.И. Ожегова до многотомного академического словаря, создаваемого сегодня в Институте русского языка им. В.В. Виноградова.

Слушатели узнают о том, как в словарь приходят новые слова и как его покидают устаревшие, как лексикографы составляют словарные статьи и принимают решения в спорах о норме и почему эта работа — всегда диалог с эпохой.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация