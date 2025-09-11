  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Что, если вирусы исчезнут?

Слушатели узнают, какие преимущества и угрозы таит мир без вирусов.

Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана
14 сентября, 16:30 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Бригадирский пер., 13

О мероприятии

Вирусы — древнейшие обитатели планеты, влияющие на все формы жизни. Но что, если они исчезнут? Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин расскажет, как это изменит экосистемы, баланс микроорганизмов и жизнь человека. Какие преимущества и угрозы таит мир без вирусов и возможно ли вообще существование людей на Земле без невидимых, но вездесущих спутников эволюции?

Расписание
14
Воскресенье
Сентябрь 2025
Бригадирский пер., 13 Москва
16:30
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

Бригадирский пер., 13

11 сентября, 11:54
Александр Речкин
3
# биология
# болезни
# вирусы
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Комментарии

