Слушатели узнают, какие преимущества и угрозы таит мир без вирусов.
Вирусы — древнейшие обитатели планеты, влияющие на все формы жизни. Но что, если они исчезнут? Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин расскажет, как это изменит экосистемы, баланс микроорганизмов и жизнь человека. Какие преимущества и угрозы таит мир без вирусов и возможно ли вообще существование людей на Земле без невидимых, но вездесущих спутников эволюции?
