О мероприятии

Советский биофизик, поэт и художник Александр Чижевский исследовал влияние космоса на жизнь людей. Ученый предлагал объяснять исторические события — революции, кризисы, и движения масс — изменениями солнечной активности. Чижевский писал: «Судьбы человечества, без сомнения, находятся в зависимости от судеб вселенной». Соединяя открытия в истории, социологии, биологии и физике, ученый создал оригинальное космистское учение.

Антрополог, кандидат философских наук Денис Сивков расскажет о космистких идеях Чижевского, гелиобиологии, понятии космической погоды и, конечно, о знаменитой «люстре».

