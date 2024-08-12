О мероприятии

Новая книга Павла Шубина погружает читателей в захватывающую историю подготовки первых полетов в космос. Во время презентации книги слушатели узнают о сложных и иногда драматичных моментах, с которыми сталкивались ученые и инженеры, о бесстрашных испытателях и космонавтах, а также о новаторских технологиях, которые сделали возможным покорение космоса. Эта книга раскрывает тайны и малоизвестные факты о том, как человечество готовилось к своим первым шагам в космическое пространство. Многие документы и фотографии публикуются впервые.

Павел Шубин – математик и автор литературы о космосе, чьи книги известны по всему миру. Павел активно сотрудничает с ведущими учеными и работает в архивах, чтобы предоставить читателям наиболее достоверную и интересную информацию о космических исследованиях и достижениях.

Расписание набережная Обводного канала, 74Ц Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация