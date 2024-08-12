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Участники мероприятия узнают о новой книги Павла Шубина «Поехали! История первого полета человека в космос в деталях».
О мероприятии
Новая книга Павла Шубина погружает читателей в захватывающую историю подготовки первых полетов в космос. Во время презентации книги слушатели узнают о сложных и иногда драматичных моментах, с которыми сталкивались ученые и инженеры, о бесстрашных испытателях и космонавтах, а также о новаторских технологиях, которые сделали возможным покорение космоса. Эта книга раскрывает тайны и малоизвестные факты о том, как человечество готовилось к своим первым шагам в космическое пространство. Многие документы и фотографии публикуются впервые.
Павел Шубин – математик и автор литературы о космосе, чьи книги известны по всему миру. Павел активно сотрудничает с ведущими учеными и работает в архивах, чтобы предоставить читателям наиболее достоверную и интересную информацию о космических исследованиях и достижениях.
набережная Обводного канала, 74Ц
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