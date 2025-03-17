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Лекция
16+
Темная материя и темная энергия: загадки Вселенной

Слушатели узнают, что такое темная материя и темная энергия.

Музей космонавтики
18 марта, 11:45 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

В современной астрономии все больше «темных» дел: темная материя, черные дыры, темная энергия… а еще и темная сторона Луны. Некоторые уже шутят: «Астрономия — дело темное». Так в же чем дело? Почему «темнят» астрономы? А все дело в техническом прогрессе: исследователи научились обнаруживать то, что не видели раньше. И оказалось, что Вселенная — это мир невидимого и до сих пор не понятого.

Кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин расскажет о темной материи и темной энергии, приподняв над ними завесу тайны.

Расписание
18
Вторник
Март 2025
timepad Онлайн
11:45
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
5 минут назад
Александр Речкин
1
# астрономия
# вселенная
# космос
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# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
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