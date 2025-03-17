О мероприятии

В современной астрономии все больше «темных» дел: темная материя, черные дыры, темная энергия… а еще и темная сторона Луны. Некоторые уже шутят: «Астрономия — дело темное». Так в же чем дело? Почему «темнят» астрономы? А все дело в техническом прогрессе: исследователи научились обнаруживать то, что не видели раньше. И оказалось, что Вселенная — это мир невидимого и до сих пор не понятого.

Кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин расскажет о темной материи и темной энергии, приподняв над ними завесу тайны.