Экскурсанты узнают, как можно выйти из корабля, наполненного воздухом, в космос и как вернуться обратно.

О мероприятии

Экскурсия посвящена великому событию в истории мировой космонавтики: первому выходу человека в открытый космос. Его имя — Алексей Архипович Леонов.

Участники увидят, как выглядел скафандр Леонова и спускаемый аппарат, а также космическую еду, которая спасла космонавтов от голода уже после приземления.

Экскурсанты узнают, как можно выйти из корабля, наполненного воздухом, в космос и как вернуться обратно, с какими трудностями столкнулся космонавт и почему в безвоздушном пространстве космическая одежда становится твердой.

Расписание Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10 Москва 17:00 Купить