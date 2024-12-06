Трава и еда: как мясо сделало из обезьяны человека

О мероприятии

Что ели предки? Правда ли, что мясо вредно, а салаты и фрукты — исконная пища наших пращуров? Или, может, стоит включить в рацион побольше жира?

Можно ли ориентироваться на диету тех, кто жил миллионы лет назад в тропическом лесу и африканской саванне? Когда и как сложилось питание современного человека? Ответы на эти и многие другие вопросы даст российский палеоантрополог Станислав Дробышевский.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация