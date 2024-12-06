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Лекция
12+
Трава и еда: как мясо сделало из обезьяны человека

Участники мероприятия узнают о рационе древних людей. 

ВДНХ
12 декабря, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Что ели предки? Правда ли, что мясо вредно, а салаты и фрукты — исконная пища наших пращуров? Или, может, стоит включить в рацион побольше жира?

Можно ли ориентироваться на диету тех, кто жил миллионы лет назад в тропическом лесу и африканской саванне? Когда и как сложилось питание современного человека?  Ответы на эти и многие другие вопросы даст российский палеоантрополог Станислав Дробышевский.

Расписание
12
Четверг
Декабрь 2024
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

4 минуты назад
Александр Речкин
1
# антропология
# биология
# эволюция
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20 часов назад
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