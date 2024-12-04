О мероприятии

4 октября 1957 года алюминиевый шарик сообщил человечеству, что оно вошло в космическую эру. С тех пор прошло почти 70 лет. Люди научились достаточно уверенно отправлять станции к ближайшим к Земле планетам, строить орбитальные дома и даже наблюдать за Вселенной с помощью космических обсерваторий.

И хоть Солнечная система пока изучена достаточно слабо, человек уже мечтает о полетах к ближайших звездам. Почему это так сложно, что для этого нужно и как может выглядеть полет и межзвездный зонд? О всем этом расскажет автор научно-популярных книг и статей об истории освоения космоса Павел Шубин.

Расписание 4-й Сыромятнический пер., 1/8 стр 21 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация