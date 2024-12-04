  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Межзвездные полеты. Мечты и математика

Слушатели узнают, как может выглядеть межзвездный полет.

Твой сектор космоса
12 декабря, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва 4-й Сыромятнический пер., 1/8 стр 21

О мероприятии

4 октября 1957 года алюминиевый шарик сообщил человечеству, что оно вошло в космическую эру. С тех пор прошло почти 70 лет. Люди научились достаточно уверенно отправлять станции к ближайшим к Земле планетам, строить орбитальные дома и даже наблюдать за Вселенной с помощью космических обсерваторий. 

И хоть Солнечная система пока изучена достаточно слабо, человек уже мечтает о полетах к ближайших звездам. Почему это так сложно, что для этого нужно и как может выглядеть полет и межзвездный зонд? О всем этом расскажет автор научно-популярных книг и статей об истории освоения космоса Павел Шубин.

Расписание
12
Четверг
Декабрь 2024
4-й Сыромятнический пер., 1/8 стр 21 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

4-й Сыромятнический пер., 1/8 стр 21

51 минута назад
Александр Речкин
5
# космос
# математика
# межзвездные путешествия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:27
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
Вчера, 19:39
Варвара Кравцова

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.

Интервью
# амазонки
# биология
# генетика
# история
# палеоантропология
# палеогенетика
Выбор редакции
Вчера, 18:37
Василий Парфенов

Коронавирус «сбежал» из лаборатории, маски оказались бесполезны, а экономика пострадала зря: конгресс США опубликовал расследование пандемии Covid-19

Пожалуй, главная новость дня, если не недели: «американское правительство официально подтвердило теорию, согласно которой вирус SARS-CoV-2 не имел природного происхождения». Вдобавок признало, что частично финансировало разработки этого искусственного вируса. Такой вывод сделали многие СМИ более чем из 500-страничного документа, который в понедельник, 2 декабря, опубликовал Избранный подкомитет по коронавирусной пандемии конгресса США. Правда, из самого текста отчета выводы не столь однозначные.

Медицина
# COVID-19
# коронавирус
# коронавирусная пандемия
# пандемия
# США
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
Вчера, 12:27
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
27 ноября
Елизавета Александрова

До Земли долетели самые мощные космические электроны в истории

Под названием «космические лучи» скрывается не только свет, то есть фотоны, но и протоны, электроны и другие частицы. Все они летят к нам от звезд. Иногда ученые могут даже с уверенностью сказать, от каких именно. К примеру, в земную атмосферу постоянно врываются солнечные протоны. Недавно одна из обсерваторий уловила прибывшие на нашу планету электроны и позитроны с беспрецедентной энергией. Они точно «родом» не с Солнца, но у ученых есть предположения, откуда они могут быть.

Астрономия
# высокоэнергетические электроны
# космические лучи
# космические частицы
# космос
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Предком морских чертей назвали существо с морского дна

    49 минут назад

  2. В Китае нашли ударный кратер необычной формы

    2 часа назад

  3. Российские ученые нашли способ улучшить конструкционную прочность стали для бурильных труб

    2 часа назад

  4. Почти три миллиарда лет назад на обратной стороне Луны извергались вулканы  

    2 часа назад
Выбор редакции

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Вчера, 19:39

Последние комментарии

Темирбек Терсебаев
4 минуты назад
Кенгуру- попрыгунчик им нужен, сбалансированный для направленных прыжков, и из морозостойких пружин.😂😂😂

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
6 минут назад
Все это очень интересно, но вот момент один на фото нарисован скафандр, из чего он сделан? Какова плотность материала? Вес 343 килограмма! Выглядит

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Андрей Михайлов
9 минут назад
Александр, если пиндосы были на луне, то только в Голливуде!

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Igor Niko ov
24 минуты назад
Мне кажется критический параметр этой задачи спасения это температура в - 203 градуса. Лютый холод для практически любого материала, а помимо

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Руслан Козырев
54 минуты назад
Не зря мой куратор был связан с КГБ/директор института и истории археологии поволжья,И.Б.ВАСИЛЬЕВ,царство небесное/и отправил меня летом 1999 года в

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Александр Березин
55 минут назад
Иван, нет, не лень: https://vk.com/video-46252034_456240976?t=4s

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, на запрещенном-то ютубе? Ой, сорян, замедленном 🙂 и даже не так самозамедившимся по причине устаревания 😏 нет на телефонах он говорят

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Иван Колупаев
1 час назад
Rinat, забавно когда "стиль Александра" чувствуется под статьями подписанными женскими никами. Ну разве что у него завелись поклонницы и прилежные

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Иван Колупаев
1 час назад
П., если вы начнете пользоваться банковскими картами вместо налички вас никто не обсчитает это технически невозможно. Главная лазейка -

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Иван Колупаев
1 час назад
Сергей, если вы начнете пользоваться банковскими картами вместо налички вас никто не обсчитает это технически невозможно. Главная лазейка -

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
1 час назад
Денис, "То есть хренову тучу времени назад, американцы спокойно создали ровер, посадочный модуль, спокойно слетали и вернулись" Нет, все было не

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Павел Тимоненко
2 часа назад
Интересно как они будут возвращаться на Землю ?!

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Undo Roid
2 часа назад
PAVEL, то что нейронка сгенерила написал хотя бы

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Юрий Багов
2 часа назад
Mark, давай попроще - какие результаты тебе показались выдуманными? И кто заказчик?

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Юрий Багов
2 часа назад
Дмитрий, необязательно. Знания можно передавать устно. Многие бесписьменные цивилизации имеют достижения не меньше письменных

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Юрий Багов
2 часа назад
Sam, и где он? Неужели в черноморско-каспийской степи?

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Денис Тиманов
2 часа назад
То есть хренову тучу времени назад, американцы спокойно создали ровер, посадочный модуль, спокойно слетали и вернулись. При том что тогда не было

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Kiridan
3 часа назад
Равиль, С нынешней научной базой это не составляет особого труда. Известно о том, какие атомы в каком спектре излучают, а дальше всë сверяется по

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звездыПоступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Степан Жук
3 часа назад
Как обычно, любитель истории путает генетику и цивилизацию. И начинает нести такую пургу... А журналист ещё и подхватывает. Как техническая

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Dmitr Sha
4 часа назад
Иван, сутяжничество запустил не Маск 1. В январе этого года представитель акционеров получил от судьи штата вердикт на своё заявление в суд 2.

Суд пресек попытку Маска получить 100 миллиардов долларовСуд пресек попытку Маска получить 100 миллиардов долларов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно