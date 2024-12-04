О мероприятии

К сожалению, несмотря на все усилия, война была и остается постоянной спутницей человечества. Трудно найти сферу, на которую в большей степени влияло бы изменение задействованных в ней вещей. Даже небольшое открытие нового оружия могло обеспечить победу, и даже длительное доминирование, одной из воюющих сторон. Например, с изобретением стремени связывают появление рыцарства, появление новой ручки щита увязывают с появлением античной демократии. Наверное, это некоторое преувеличение, но качественное оружие и способы владения им всегда оставались в центре внимания человека. Многие предметы, изначально изобретенные для военных целей, впоследствии сменили свое назначение, а порой оказали влияние на торговлю и социальную сферу, другие забылись настолько, что иногда в них трудно узнать их изначальную смертельную функцию. Кандидат исторических наук Александр Михайлович Бутягин попробует разобраться, почему судьба оружия, амуниции и различных предметов, обеспечивающих войну складывается подчас удивительным образом. Почему некоторые из них неизменно служат человеку с древнейших времен, другие сменили утилитарную функцию на символическую, а третьи пропали в глубинах времени. Участники мероприятия увидят войну через вещи, которые придумывали для нее и попытаются понять, как военная сфера проявилась в них.

Расписание набережная реки Фонтанки, д. 15 Санкт-Петербург 19:30 Купить