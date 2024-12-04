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Участники мероприятия увидят войну через вещи, которые придумывали для нее и попытаются понять, как военная сфера проявилась в них.
О мероприятии
К сожалению, несмотря на все усилия, война была и остается постоянной спутницей человечества. Трудно найти сферу, на которую в большей степени влияло бы изменение задействованных в ней вещей. Даже небольшое открытие нового оружия могло обеспечить победу, и даже длительное доминирование, одной из воюющих сторон. Например, с изобретением стремени связывают появление рыцарства, появление новой ручки щита увязывают с появлением античной демократии. Наверное, это некоторое преувеличение, но качественное оружие и способы владения им всегда оставались в центре внимания человека. Многие предметы, изначально изобретенные для военных целей, впоследствии сменили свое назначение, а порой оказали влияние на торговлю и социальную сферу, другие забылись настолько, что иногда в них трудно узнать их изначальную смертельную функцию. Кандидат исторических наук Александр Михайлович Бутягин попробует разобраться, почему судьба оружия, амуниции и различных предметов, обеспечивающих войну складывается подчас удивительным образом. Почему некоторые из них неизменно служат человеку с древнейших времен, другие сменили утилитарную функцию на символическую, а третьи пропали в глубинах времени. Участники мероприятия увидят войну через вещи, которые придумывали для нее и попытаются понять, как военная сфера проявилась в них.
набережная реки Фонтанки, д. 15
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.
На IV Конгрессе молодых ученых, прошедшем на федеральной территории Сириус, активно обсуждали не только атомную энергетику, но и перспективные термоядерные проекты. Сотрудник Naked Science задал вопрос о том, может ли российское участие в ИТЭР постигнуть судьба российского же участия в ЦЕРН, из которого отечественных ученых «попросили». Представитель госкорпорации отметил ряд причин, по которым такой сценарий сомнителен.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Под названием «космические лучи» скрывается не только свет, то есть фотоны, но и протоны, электроны и другие частицы. Все они летят к нам от звезд. Иногда ученые могут даже с уверенностью сказать, от каких именно. К примеру, в земную атмосферу постоянно врываются солнечные протоны. Недавно одна из обсерваторий уловила прибывшие на нашу планету электроны и позитроны с беспрецедентной энергией. Они точно «родом» не с Солнца, но у ученых есть предположения, откуда они могут быть.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
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Дальний родственник Наполеона и Эйнштейна: каким на самом деле было происхождение Гитлера?
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