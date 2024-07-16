Слушатели узнают о разных этносах, населяющих Россию, и об ученых-этнографах.

О традициях, народах и языке

О мероприятии

Первая заповедь российских этнографов гласит, что «этнография ― венец всех гуманитарных наук, ибо она изучает всесторонне все народы, все человечество в его прошлом и настоящем».

На экскурсии слушатели узнают о разных этносах, населяющих Россию, и об ученых-этнографах.

Участники мероприятия обсудят, как язык отражает быт и нравы народов. Разберутся в общности и различии языков народов России.

Расписание Проспект Мира, д. 119, павильон № 58 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация