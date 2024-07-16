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Экскурсия
6+
Спутники: Земля из космоса

Слушатели подробнее узнают о роли спутников в повседневной жизни людей.

Космонавтика и авиация
18 июля, 18:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

В октябре 1957 года весь мир узнал слово «спутник». С тех пор орбитальные космические аппараты усовершенствовались, и на сегодняшний день они способны решать целый ряд различных задач. Благодаря спутникам люди получают доступ в Интернет, телефонную связь, прогнозы погоды, сведения о состоянии океанов и нахождении очагов лесных пожаров и многое, многое другое. На экскурсии слушатели подробнее узнают об этих аспектах применения орбитальной техники и о роли спутников в повседневной жизни.

Расписание
18
Четверг
Июль 2024
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

7 минут назад
Александр Речкин
5
# космос
# спутники
# технологии
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3 часа назад
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Андрей Гоманчук
4 часа назад
Вместо поддержки будущего они его запрещают. Надеюсь таких людей, как Хэ Цзянкуй будет больше.

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Alexander Nazarov
5 часов назад
А простому обывателю проще и понятней, когда скорость отображается в км/ч.

Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд 

daovision
5 часов назад
1.Если они умеют считать деньги, откуда взялся громадный внутренний долг?2. американцы не были на луне целых 6 раз

Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?

Евгений Тихомиров
6 часов назад
Вячеслав, ну да, идея пещеры - это идея защиты от окружающей среды. Она же проявляется и в небоскрёбах.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Евгений Тихомиров
6 часов назад
Sergey, Носов действительно правильно предсказал внутреннее строение всех звёзд, планет и спутников. Однако жить в этих полостях нельзя.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

ulogin_facebook_10212809050330562
6 часов назад
В космосе скорости измеряют в км/сек (~192).

Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд 

Евгений Тихомиров
6 часов назад
То что на Луне есть лёд, это ничего не изменит, если его расплавить, то он тут же испариться и улетит в космос.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Вячеслав Вахрамеев
6 часов назад
Пещерный человек...Ничего не изменилось.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Sergey Grabovoy
9 часов назад
Так об этом Николай Носов ещё в 70-х годах прошлого столетия написал в моей любимой книге детства "Незнайка на Луне".

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Артур Деруа
9 часов назад
Евгений, скорее всего под солдатом будущего ты понимаешь частично-искуственно выведенного (в том числе путём массовой селекции) человека. Но

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Евгений Либерт
12 часов назад
Артур, сказать то что хотел?

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

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