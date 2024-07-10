О мероприятии

Мужество безусловно превозносится государством как высшая человеческая добродетель. С присущей ему иронической манере, Платон заставляет двух государственных мужей — афинских стратегов Никия и Лахета — выдвинуть две противоположные точки зрения на мужество, зная, что оба они, будучи облеченными славой при жизни, закончат ее позорно: в ходе двух провальных для их родного города военных предприятий (Никий — в Сицилийской экспедиции; Лахет — в битве при Мантинее). Их умственные усилия в ходе диалога также окажутся неудовлетворительными, хотя в своем споре они и попытаются узнать:

Как связаны мужество и государство?

Является ли мужество способностью преодолевать страх?

Является ли мужество неким знанием или наукой?

Возможно ли научиться быть мужественным?

Кандидат политических наук, научный сотрудник сектора истории политической философии Института философии РАН Александр Николаевич Мишурин поможет участникам мероприятия разобраться в этих вопросах.

Расписание ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва 19:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация