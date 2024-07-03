О мероприятии

Открытый в 1862 году зоопарк Уэно — самый старый в Японии и находится в одноименном парке. Здесь в весьма комфортных условиях содержатся около трех тысяч животных и птиц: и суматранские тигры, и королевские пингвины, и орланы-белохвосты, и страусы, и зебры, и ламы… Вольеры для животных приближены к естественным условиям обитания. Гориллы, тигры и слоны живут в лесу, медведи на холме, а тюлени и белые медведи — на берегу водоема. Особого внимания заслуживает пруд Синобадзу, естественная среда обитания различных животных и перелётных птиц. А с конца июля по август в пруду расцветает целое поле лотосов.

О токийском зоопарке поведает сотрудник методического отдела Московского зоопарка, биолог и путешественник Николай Карпов.

Расписание ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация