Слушатели узнают, как солнечные бури влияют на радиационные условия в космосе.

Как солнечные циклы влияют на радиацию: когда планировать полет

О мероприятии

Урожаи и неурожаи, развитие бактерий, размножение сусликов в степи и даже социальные катаклизмы – все это в той или иной степени подвержено влиянию солнечной активности, проявляясь как «земное эхо солнечных бурь». Идею неразрывной связи всего живого на Земле с одиннадцатилетними солнечными циклами высказал в XX веке великий мыслитель, биофизик, Александр Чижевский.

Сейчас новый век и человечество вновь пытается «выйти из колыбели». Космические агентства передовых стран строят планы по возвращению на Луну, реализации пилотируемых полетов в далекий космос. Кандидат физико-математических наук Вячеслав Шуршаков расскажет, как солнечные бури влияют на радиационные условия в космосе. И на какой период солнечного цикла лучше планировать дальнюю космическую миссию?

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация