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Лекция
12+
Как солнечные циклы влияют на радиацию: когда планировать полет

Слушатели узнают, как солнечные бури влияют на радиационные условия в космосе.

ВДНХ
11 июля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Урожаи и неурожаи, развитие бактерий, размножение сусликов в степи и даже социальные катаклизмы – все это в той или иной степени подвержено влиянию солнечной активности, проявляясь как «земное эхо солнечных бурь». Идею неразрывной связи всего живого на Земле с одиннадцатилетними солнечными циклами высказал в XX веке великий мыслитель, биофизик, Александр Чижевский.

Сейчас новый век и человечество вновь пытается «выйти из колыбели». Космические агентства передовых стран строят планы по возвращению на Луну, реализации пилотируемых полетов в далекий космос.  Кандидат физико-математических наук Вячеслав Шуршаков расскажет, как солнечные бури влияют на радиационные условия в космосе. И на какой период солнечного цикла лучше планировать дальнюю космическую миссию?

Расписание
11
Четверг
Июль 2024
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

34 минуты назад
Александр Речкин
4
# космос
# радиация
# Солнце
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