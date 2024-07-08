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Участники мероприятия узнают про современное состояние квантовых вычислительных технологий и их потенциала для изменения технологического облика мира.
О мероприятии
Исследования в области квантовой физики в XX веке привели человечество к разработке новых технологий, таких как лазеры и транзисторы, а на рубеже XX-XXI веков началась разработка технологий «второй квантовой волны», таких как квантовые компьютеры, устройства квантовой криптографии и квантовые сенсоры, которые уже сейчас меняют мир. Руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии Университета МИСИС Алексей Федоров даст обзор современного состояния квантовых вычислительных технологий и их потенциала для изменения технологического облика мира.
Ленинский проспект 4
Среди неискушенной публики майя прославились благодаря концу света, который они якобы предсказали в 2012 году. Никакого апокалипсиса, конечно, не случилось. Зато все узнали о календаре и уникальной письменности этой цивилизации. Что на самом деле произошло 23 декабря 2012 года, зачем правители майя протыкали свои гениталии, похожи ли их пирамиды на египетские и почему у них не было колеса — об этом Naked Science рассказал специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Инженеры компании UST Inc. разрабатывают и производят уникальный транспорт — рельсовые электрические беспилотники на стальных колесах. Трассой для таких машин, которые получили название юнимобили, служит еще одна разработка компании — струнный рельс.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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