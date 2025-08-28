Слушатели узнают, почему форма и вкус клубники зависят от опыления и света.

О мероприятии

Что такое клубника с точки зрения ботаники? Почему ее форма и вкус зависят от опыления и света? Какие технологии выращивания клубники существуют? Ответы на эти вопросы даст агроном Роман Харисов.

Слушатели узнают самую актуальную информацию о клубничном фермерстве и практические советы для дачников. Лектор расскажет о «работе» шмелей и пчел; системах выращивания клубники (грунт, тоннели, теплицы); влиянии света, температуры и микроклимата на цветение и сладость плода.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация