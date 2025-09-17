Уведомления
Слушатели узнают о новом законодательстве, связанном с русским языком, о новых словарях и о некоторых вариантах нормы, которые из нежелательных стали допустимыми.
О мероприятии
Почему теперь можно говорить ба́ловаться и балова́ться, новоро́жденный и новорождённый?
Научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов расскажет о большом словаре ударений, который допустил некоторые варианты нормы, прежде считавшиеся запрещенными. Слушатели узнают о новом законодательстве, связанном с русским языком, о новых словарях и о некоторых вариантах нормы, которые из нежелательных стали допустимыми, а из допустимых — предпочтительными.
