О мероприятии

На протяжении веков историки обсуждали персидско-греческие войны и взаимоотношения — но делали это почти исключительно через греческие тексты, созданные в рамках того, что современные люди бы сегодня назвали госпропагандой. Со временем образ «варварской Персии» стал частью европейского культурного кода, и лишь в последние десятилетия историки начинают осознавать: настоящая персидская точка зрения была почти полностью утрачена или заглушена. На встрече лингвист Алексей Чернореченский расскажет: как греческая традиция формировала восприятие Персии; почему историки утратили персидский рассказ от первого лица; что можно восстановить о реальной политике и культуре Ахеменидской державы; а также обсудит, как освобождаться от односторонних интерпретаций прошлого.