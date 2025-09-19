  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Персидско-греческое противостояние: пропаганда и реальность

Слушатели узнают, как греческая традиция формировала восприятие Персии.

Центр «Архэ»
23 сентября, 18:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

На протяжении веков историки обсуждали персидско-греческие войны и взаимоотношения — но делали это почти исключительно через греческие тексты, созданные в рамках того, что современные люди бы сегодня назвали госпропагандой. Со временем образ «варварской Персии» стал частью европейского культурного кода, и лишь в последние десятилетия историки начинают осознавать: настоящая персидская точка зрения была почти полностью утрачена или заглушена. На встрече лингвист Алексей Чернореченский расскажет: как греческая традиция формировала восприятие Персии; почему историки утратили персидский рассказ от первого лица; что можно восстановить о реальной политике и культуре Ахеменидской державы; а также обсудит, как освобождаться от односторонних интерпретаций прошлого.

Расписание
23
Вторник
Сентябрь 2025
timepad Онлайн
18:00
Купить
19 сентября, 07:28
Александр Речкин
1
# античность
# Древний мир
# история
Комментарии

