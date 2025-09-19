Уведомления
Слушатели узнают, как греческая традиция формировала восприятие Персии.
О мероприятии
На протяжении веков историки обсуждали персидско-греческие войны и взаимоотношения — но делали это почти исключительно через греческие тексты, созданные в рамках того, что современные люди бы сегодня назвали госпропагандой. Со временем образ «варварской Персии» стал частью европейского культурного кода, и лишь в последние десятилетия историки начинают осознавать: настоящая персидская точка зрения была почти полностью утрачена или заглушена. На встрече лингвист Алексей Чернореченский расскажет: как греческая традиция формировала восприятие Персии; почему историки утратили персидский рассказ от первого лица; что можно восстановить о реальной политике и культуре Ахеменидской державы; а также обсудит, как освобождаться от односторонних интерпретаций прошлого.
На юго-востоке Чехии археологи обнаружили не просто отдельные артефакты, а целый набор инструментов, который 30 тысяч лет назад носил с собой охотник-собиратель. Открытие дает представление о повседневной жизни этих людей, населявших территорию современной Центральной Европы.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Почти 13 тысяч лет назад в Северной Америке произошло резкое изменение климата, которое ряд ученых объясняют космической катастрофой. По одной из гипотез, эта катастрофа могла навсегда изменить ход истории, уничтожив целые виды животных и стерев с лица земли одну из первых и развитых культур континента. Команда исследователей обнаружила новые доказательства в поддержку этой гипотезы.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?
Консоли не сдаются: почему новый Xbox не станет лебединой песней игровых приставок
Роботы: характер – суровый, внешность – рыжая, увлечения – экстрим
Ищут пожарные, ищет милиция
Самое примитивное животное на свете
Облако обломков против МКС: в чем смысл орбитального ракетного удара Москвы?
Человек преступный: психология маньяков-убийц
Циклична ли история человечества?
