Лекция
16+
На что способен дофамин на самом деле?

Слушатели узнают, как из работы отдельных нейронов складывается чувство предвкушения.

Центр «Архэ»
8 октября, 20:00 Идет 2 ч
750 Стоимость
О мероприятии

Удовольствие от сделанного дела — вещь, конечно, приятная, но… его ведь придется довести до конца. Откуда мозг берет на это силы? Как из работы отдельных нейронов складывается чувство предвкушения, позволяющее двигаться дальше? Как работает, а иногда… не работает система мотивации расскажет учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин.

Расписание
8
Среда
Октябрь 2025
20:00
26 сентября, 08:32
Александр Речкин
1
# биология
# дофамин
# эмоции
Комментарии

Последние комментарии

Saulius
57 минут назад
Если этой зимой помимо дронов по НПЗ полетят еще и ракеты то только на электричестве ездить и останется.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Лана Пренципал
2 часа назад
"До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание»" Ха. Ха. Ха.

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Johnny Sad
2 часа назад
Тут я уже доказал, что аспект связывающий цифры со словами существует: нужно мыслить математически. А то надрывы в поисках фактов для их

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
3 часа назад
Мозг - это орган, а ум же духом вырабатывается. Как я к такому выводу пришёл? Ум это не предмет. Что сравнивать мозг с интеллектом? Я инвалид по части

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
3 часа назад
Я пролистал эту всю байду. Так как логическое упорядочненное, основанное на тезисах размышление Ai гораздо интересней читать, чем самодеятельность

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
4 часа назад
Там и свобода воли присутствует по идее, вся фигня. Добродетель, помог женщине, возможно из желания самоутвердится. Вполне разумно А по поводу, что

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Johnny Sad
5 часов назад
Ну не знаю, а может искусственный интеллект он как раз на то, что с большей вероятностью угадает выигрышную комбинацию нежели обычный... Я к примеру

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Mikhail Khramov
8 часов назад
"листва, как губка, впитывает тяжелые металлы и загрязнения из воздуха, которые при сжигании попадают прямо в легкие." А может, все-таки, в воздух?

Химик объяснил, почему нельзя бросать сырую листву в костер

Ura Genryx
9 часов назад
Александр, “ с краткосрочными перегрузками до 12 g лично” Насколько «кратковременными»? И вертикальными или горизонтальными?

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Nikita Lazarenko
9 часов назад
Вау

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

R. V.
10 часов назад
Там стоит фильтр и он сам признался, что ему запрещено взламывать систему. А жаль....

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Дождиков Антон
10 часов назад
Николай, я бы прпробовал тут карлу- MARLу, то есть MADDPG или MAPPO - в зависимости от параметров среды модедирования

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Станислав Токарев
10 часов назад
Такой гипотезы ещё нет, но что если существуют цивилизации которые смогли пройти через "большой фильтр", и существуют уже многие миллионы лет?

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Мариша
11 часов назад
Сергей, я бросила курить с поддержкой чата gpt. И смогла отказаться от выпечки и сладостей (раньше много ела булок и сладкого), это положительно

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Galactica Llirik
11 часов назад
FantasticHuman312, ChatGPT лишь усиливает качества того, кто им пользуется 🤷‍♂️

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Светлана Суховерцева
11 часов назад
Человечество много на себя берет. Не считает, что Вселенная - слаженной механизм, а считает что его миссия улучшать Вселенную, например, ядерным

Астероид, который может упасть на Луну, предложили взорвать

Андрей Владимирович
12 часов назад
Некрософ, а мог ведь и оторвать ему лапу в последней схватке, погиб, но лапу врагу оттяпал.

Палеонтологи описали нового мегараптора, погибшего с крокодилом в зубах

Alecsandr
13 часов назад
Магнитное поле уже черти че выделывает люди мгновенно умирают а вдиагнозе о смерти мгновенно суживается вся кровеносная система организма

Солнечная система и окрестности: терраформирование в деталях

Ar Ar
14 часов назад
Александр, 1. Для тех городов у кого угольные ТЭС/ТЭЦ главный вклад будет там. Но и ДВС конечно же старается (кстати больше дизель) 2. Все три

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Михаил Константинов
14 часов назад
Александр, где Вы капслок увидели? Ничего, кроме саркастической ухмылки Ваша писанина не вызывает. В несбывшиеся прогнозы Вас тыкали, и не раз. Вы

Ученые установили, почему менструальный цикл женщин в 2010-х потерял связь с Луной

