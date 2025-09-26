Слушатели узнают о реформах Александра III, его влиянии на общество и политику своего времени.

О мероприятии

Александр III вошел в историю как миролюбивый правитель, оставивший глубокий след в развитии России. Период его правления ознаменовался значительными изменениями внутренней и внешней политики, крупными культурными проектами и масштабными строительными начинаниями.

Научный сотрудник музея Политической истории России Маргарита Юрьевна Смыслова, расскажет о реформах Александра III, его влиянии на общество и политику своего времени, откроет неизвестные страницы личной жизни императора.

Особое внимание будет уделено политическим решениям, принятым Александром III, и последствиям его действий для дальнейшего развития России.

Расписание ул. Стремянная, д. 20 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация