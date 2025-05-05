О мероприятии

Многим кажется, что мы знаем довольно много про Древнюю Грецию (и в школе рассказывали, и мифы читали или, как минимум, смотрели мультфильмы про аргонавтов или Геракла). Но и в мифах, и в самой истории все было далеко не так позитивно и однозначно, как нам может показаться. За что титаны съели бога Диониса? Из какой пены на самом деле возникла Афродита? И почему приговорили к смерти Сократа?

Древняя Греция породила не только прекрасные произведения искусства, но и жестоких воинов, загадочные ритуалы и политические системы, в сути которых современные люди до сих пор пытаются разобраться. Например, что думал Аристотель о демократии? А его ученик Александр Македонский был просвещенным благородным царем или жестоким завоевателем, одержимым самой настоящей манией? Была ли на самом деле Троянская война, и виновата ли в ней Елена Прекрасная — ответы на эти и многие другие вопросы даст историк Дмитрий Тараторин.

Расписание Проспект Мира, 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация