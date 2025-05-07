О мероприятии

Исследователи часто говорят о заимствованиях в русском языке, но что другие языки взяли у нас? А ведь русские слова путешествовали по миру веками, становясь частью самых разных культур.

Всем знакомы примеры вроде «водки», «матрешки» и «балалайки», но за ними скрываются десятки менее очевидных, но не менее удивительных заимствований. Как они проникали в другие языки? Какие аспекты русской культуры и быта оставили свой лингвистический след в языках соседей и более далеких народов? Почему заимствования — это не просто слова, а «капсулы времени», хранящие истории контактов между народами, а словари — настоящие лингвистические карты сокровищ? Ответы на эти и многие другие вопросы даст лингвист Антон Сомин.

Расписание проспект Мира, 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация