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Лекция
12+
Русский язык как донор: что мир заимствовал у нас?

Слушатели узнают, как русские слова проникали в другие языки.

ВДНХ
12 мая, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва проспект Мира, 123Б

О мероприятии

Исследователи часто говорят о заимствованиях в русском языке, но что другие языки взяли у нас? А ведь русские слова путешествовали по миру веками, становясь частью самых разных культур.

Всем знакомы примеры вроде «водки», «матрешки» и «балалайки», но за ними скрываются десятки менее очевидных, но не менее удивительных заимствований. Как они проникали в другие языки? Какие аспекты русской культуры и быта оставили свой лингвистический след в языках соседей и более далеких народов? Почему заимствования — это не просто слова, а «капсулы времени», хранящие истории контактов между народами, а словари — настоящие лингвистические карты сокровищ? Ответы на эти и многие другие вопросы даст лингвист Антон Сомин.

Расписание
12
Понедельник
Май 2025
проспект Мира, 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

проспект Мира, 123Б

Только что
Александр Речкин
2
# лингвистика
# русский язык
# филология
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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Комментарии

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