Война за независимость североамериканских колоний от Англии началась 19 апреля 1775 года, ровно 250 лет назад. И они победили — несмотря на малочисленность, отсутствие промышленности и поддержки большинства населения этих самых колоний. Бессмысленным со стороны кажется даже причина конфликта: американцы начали его, чтобы не платить налоги, хотя платили их в 16 раз меньше англичан. Что на самом деле стало причиной войны? Как отсталая аграрная страна смогла выиграть у «мировой фабрики», которой в ту пору была Англия?