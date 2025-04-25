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Лекция
12+
Математика: вероятность

Слушатели узнают, как изучать мир случайностей.

Политехнический музей
12 мая, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Бауманская ул., 58/25, стр. 14

О мероприятии

Как изучать мир случайностей? Насколько точно можно их предсказывать? Часто ли интуиция обманывает людей в вопросах вероятности? Чтобы ответить на эти вопросы, преподаватель кафедры высшей математики МФТИ Мария Артуровна Еловенкова введет понятий вероятностного пространства, события, случайной величины и их распределений. Участники мероприятия пробуют рассчитать шанс различных событий на примере броска монеты и игральной кости, участия в лотерее и прогноза погоды.

Расписание
12
Понедельник
Май 2025
Бауманская ул., 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Бауманская ул., 58/25, стр. 14

Только что
Александр Речкин
2
# вероятность
# математика
# теории
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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