О мероприятии

Существует миф, что реформу русской графики и орфографии придумали и провели большевики. И, хотя это не так, реформа все же накрепко связана с Октябрьской революцией, большевиками и их политикой.

Лингвист-исследователь Максим Анисимович Кронгауз расскажет про содержание реформы, и долгий путь к ее осуществлению, а также разнообразные последствия реформы. Лектор даст ответы и на более неожиданные и конкретные вопросы, например:

• Почему реформа длилась целых два года?

• Чем пахнет ять?

• Как революционные матросы повлияли на судьбу ера?

• Какие стихи о бледном бесе заучивали гимназисты и, главное, зачем?



Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация