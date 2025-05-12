О мероприятии

Кто такие долгожители и в чем их секрет? Можно ли отменить старение и когда?

Врач-гериатр Михаил Трифонов расскажет о медицине здорового долголетия, способах сохранить здоровье и в 20, и 80 лет, а также участники смогут проверить биологический возраст простыми тестами.

Расписание Проспект Мира, д.119, стр.227 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация