О мероприятии

С каждым годом население на планете все больше переселяется в города, но при этом у человека остается тяга к природе. Куратор экологических проектов Благотворительного фонда «КЭС-Фонд» Надежда Вадимовна Трушина расскажет о том, какие функции выполняет озеленение в городе, о современных тенденциях в создании городских ландшафтов, о видовом разнообразии хвойных и их роли в лесопарковых зонах мегаполиса. Слушателей ждет подробное знакомство с техникой посадки сосны обыкновенной, правилами ухода за сеянцами в осенне-зимний период, рекомендации по предотвращению загнивания корней и созданию определенной среды для роста деревца.

Расписание ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация