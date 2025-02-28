О мероприятии

Трагические события многолетних войн и переворотов, последовавших за смертью сына Митридата Евпатора царя Фарнака, привели к существенным изменениям в культуре Боспора. Пришедшая в к власти династия Тибериев Юлиев происходила из рядов кочевников сарматов, что не могло ни сказаться на искусстве Боспора. В некоторых областях местной культуры начинают проявляться черты варваризации В то же время установление в Средиземноморье власти Римской империи, союзником которой поневоле становится Боспорское царство приводит к появлению здесь определенного римского культурного влияния, которое, правда. Никогда не становится определяющим. В этих условиях искусство Боспора приобретает своеобразие, отличающее его от других античных областей. Своеобразным явлением становятся росписи боспорских склепов, ярко демонстрирующие своеобразные черты местной культуры. С течением времени, римское влияние ослабевает, и Боспор погружается в волны великого переселения народов, которое в очередной раз изменяет культуру этого удивительного региона. Кандидат исторических наук Александр Михайлович Бутягин проследит его развитие до того времени, когда территория Боспорского царства попадает в зону влияния Византийской империи, и его античная история завершается.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить