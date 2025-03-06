О мероприятии

На лекции о музыкальном искусстве древности слушатели познакомятся с особенностями музыкального искусства времен фараонов Древнего Египта. Виртуальное путешествие продолжится в античной Греции, где музыку начали структурировать, объясняя математически и даже астрономически с помощью небесных тел.

Участники мероприятия не только узнают, но еще и услышат, как звучала музыка древности и как выглядели музыкальные инструменты того периода.

Историк Татьяна Петрова расскажет, как зарождалась музыка и как она влияла на жизнь первобытного человека.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация