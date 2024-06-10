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Участники мероприятия узнают о памятниках культуры, хранящихся в музеях Томска, Новосибирска, Барнаула, Омска и Кемерово.
О мероприятии
Путешественник, музеевед и кандидат исторических науку Николай Иванович Решетников расскажет об истории переселенцев из Вятской губернии в Алтайский край, обретении свободы и благоприятной жизни бывшими крепостными крестьянами, репрессиях по отношению к ним в годы советской власти. Также последует рассказ о новой жизни в столице сибирского студенчества Томске, научном городе Новосибирске и современном состоянии Барнаула, основанного Демидовыми из крестьян Олонецкой и Тобольской губерний.
Лектор познакомит слушателей с могучей рекой Обь и памятниками культуры, хранящимися в музеях поселка Могочино Томской области, городов Томск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Кемерово.
Проспект мира 123Б
Ученые из Австралии проанализировали связь между способами расчета за покупки и суммой расходов. Оказалось, безналичная оплата приводит к увеличению денежных трат. Исследователи также выяснили, когда этот эффект проявляется сильнее, а когда — слабее.
Американское руководство Международного астрономического союза решило не называть астероиды по городам России и Украины
Как отметил российский астроном Леонид Еленин, гражданка США, возглавляющая Международный астрономический союз, приняла это решение лично, без консультаций с рабочей группой, как это делается в норме. Параллельно российских ученых подвергают дискриминации и в других научных организациях с западным участием.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?
В 1957 году запуск советского «Спутника» вызвал на Западе так называемый спутниковый шок. Испытания Starship в 2024 году, идущие семимильными шагами, вызовут аналогичный шок вне США, но осознание его придет только через три года. Почему и какими будут последствия случившегося?
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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Чип Neuralink Илона Маска: что ученые думают о первом испытании на людях
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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