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Лекция
12+
По белу свету

Участники мероприятия узнают о памятниках культуры, хранящихся в музеях Томска, Новосибирска, Барнаула, Омска и Кемерово.

ВДНХ
21 июня, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Путешественник, музеевед и кандидат исторических науку Николай Иванович Решетников расскажет об истории переселенцев из Вятской губернии в Алтайский край, обретении свободы и благоприятной жизни бывшими крепостными крестьянами, репрессиях по отношению к ним в годы советской власти. Также последует рассказ о новой жизни в столице сибирского студенчества Томске, научном городе Новосибирске и современном состоянии Барнаула, основанного Демидовыми из крестьян Олонецкой и Тобольской губерний.

Лектор познакомит слушателей с могучей рекой Обь и памятниками культуры, хранящимися в музеях поселка Могочино Томской области, городов Томск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Кемерово.

Расписание
21
Пятница
Июнь 2024
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

Только что
Александр Речкин
1
# география
# Западная Сибирь
# Россия
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