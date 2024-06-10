Участники мероприятия узнают о памятниках культуры, хранящихся в музеях Томска, Новосибирска, Барнаула, Омска и Кемерово.

О мероприятии

Путешественник, музеевед и кандидат исторических науку Николай Иванович Решетников расскажет об истории переселенцев из Вятской губернии в Алтайский край, обретении свободы и благоприятной жизни бывшими крепостными крестьянами, репрессиях по отношению к ним в годы советской власти. Также последует рассказ о новой жизни в столице сибирского студенчества Томске, научном городе Новосибирске и современном состоянии Барнаула, основанного Демидовыми из крестьян Олонецкой и Тобольской губерний.

Лектор познакомит слушателей с могучей рекой Обь и памятниками культуры, хранящимися в музеях поселка Могочино Томской области, городов Томск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Кемерово.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация