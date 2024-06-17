Слушатели узнают о самом маленьком королевстве мира Бахрейн.

О мероприятии

На протяжении последних десятилетий Бахрейн был одним из ведущих экспортеров нефти, газа и алюминия. Развитый офшорный банковский сектор, туризм, а также полное самообеспечение продовольствием делают привлекательными экономические условия для ведения бизнеса, работы и отдыха. Многие из крупнейших финансовых институтов мира расположены в столице страны, ставшей первой из нефтяных монархий Персидского залива, развивающих пост-нефтяную экономику.

Историк Николай Полонский расскажет про особенности экономического положения Бахрейна, его исторического и культурного наследия.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация