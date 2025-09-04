  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Я подобрал ворону

Слушатели узнают, что делать, если нашли на улице дикую птицу.

Московский зоопарк
11 сентября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Грузинская, дом 1, стр. 1

О мероприятии

Что делать, если нашел на улице дикую птицу? Как понять, что ей действительно нужна помощь человека? И куда можно отдать пострадавшее животное?

Зачастую, люди, подобравшие дикое животное, пытаются передать его в зоопарк. Но большинство зоопарков не принимает больных и раненых представителей массовых видов на регулярной основе. Эту работу выполняют центры реабилитации.

В отличие от зоопарка, в реабилитационном центре экспозиции может вовсе не быть. Здесь все процессы выстроены для работы с дикими животными, не привыкшими к вниманию человека и к жизни в неволе. Большинство пациентов – дикие звери и птицы, которых кто-то случайно нашел на улице. При удачном стечении обстоятельств они рано или поздно возвращаются в природу. При неудачном — остаются на попечении человека.

Слушатели узнают, как работает центр реабилитации диких птиц «Воронье Гнездо» и что важно знать, подбирая дикое животное.

Расписание
11
Четверг
Сентябрь 2025
ул. Б. Грузинская, дом 1, стр. 1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Б. Грузинская, дом 1, стр. 1

4 сентября, 09:01
Александр Речкин
1
# биология
# вороны
# птицы
Комментарии

