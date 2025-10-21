Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Получен первый цветной снимок плазмы в активной зоне токамака
Высокоскоростная цветная камера, способная снимать 16 000 кадров в секунду, зафиксировала яркий момент ядерного синтеза внутри ST40 — сферического токамака компании Tokamak Energy. Видео, представленное британским стартапом, позволяет наблюдать светящийся розовый край дейтериевой плазмы, а также зелено-желтые полосы ионов лития, движущиеся внутри магнитной «ловушки».
Дейтерий, изотоп водорода, вводится в плазму и излучает яркий розовый свет, концентрируясь у более холодных краев плазменного облака. Розовый свет представляет собой смесь излучения световых волн с длиной, соответствующей красному и синему цвету. Тем временем гранулы лития разбросаны по плазме, как песчинки, добавляя свои уникальные оттенки. На границе плазмы нейтральные атомы лития излучают красновато-бордовый свет. По мере того как они погружаются в более горячее и плотное ядро плазмы, атомы теряют электрон и превращаются в Li⁺ — однократно ионизированный литий. Этот процесс создает зелено-желтую полосу, которая следует вдоль магнитных линий, удерживающих плазму внутри токамака.
Эти цвета — не просто красивое зрелище. Они помогают ученым понять поведение лития, сопоставляя данные со спектроскопией, которая анализирует конкретные длины волн света, излучаемого плазмой. Эти визуальные данные помогают Tokamak Energy изучать режимы охлаждения плазмы.
Цветная камера особенно полезна, потому что она позволяет быстро оценить, где излучает газовая составляющая, например дейтерий, и достигает ли порошок лития ядра плазмы. Мгновенная визуальная обратная связь помогает точнее понимать взаимодействия и направляет исследование в реальном времени.
Ядерный синтез, процесс, который питает звезды, заключается в соударении легких атомов, таких как дейтерий и тритий, с выделением огромного количества энергии. В отличие от ядерного деления, которое расщепляет тяжелые атомы и производит радиоактивные отходы, синтез, в глазах некоторых ученых, выглядит более чистой альтернативой.
Плазма внутри токамака — реактора в форме пончика — может достигать температур выше, чем в ядре Солнца. Ядро слишком горячее, чтобы излучать видимый свет, поэтому камера фиксирует более холодные края плазмы, где цвета показывают, что происходит внутри. Удержание и стабилизация плазмы, а также защита стенок реактора — одна из главных преград на пути к использованию термоядерного синтеза в качестве источника энергии.
